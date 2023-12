Avatar - Frontiers of Pandora: Ausrüstung zerlegen und verkaufen

Viele Spieler von Avatar: Frontiers of Pandora fragen sich, wie sie Waffen und Ausrüstungen zerlegen oder verkaufen können. Im Folgenden erklären wir euch, was ihr mit eurem überflüssigen Equipment anstellen könnt.

Avatar: Frontiers of Pandora Facts

Können Waffen und Ausrüstungen verkauft oder zerlegt werden?

Ihr könnt in Avatar: Frontiers of Pandora eure Waffen und Ausrüstungen weder zerlegen noch im klassischen Sinne verkaufen. Es gibt also keine Option zum Zerlegen von Waffen oder Ausrüstungen, um neue Materialien für das Crafting zu erhalten. Materialien erhaltet ihr durch das Sammeln von Pflanzen, jagen von Wildtieren und durch das Suchen in RDA-Einrichtungen.

Obwohl ihr eure überflüssigen Waffen und Ausrüstungen nicht verkaufen könnt, solltet ihr sie trotzdem nicht einfach fallen lassen. Da es auf Pandora keine Währung gibt, ergibt es in der Spielwelt Sinn, dass ihr euer Equipment nicht verkaufen könnt.

Ihr könnt aber eure alten Ausrüstungsteile, Mods und Waffen „spenden“, was dem Verkaufen gleichkommt. Um euer Equipment zu spenden, könnt ihr in jedem Lager der Na’Vi an den jeweiligen Gemeinschaftskorb treten und dort eure Sachen abgeben.

Liefert euer Equipment im Gemeinschaftskorb ab. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr erkennt den Korb daran, dass er auf Augenhöhe hängt und auf einem platziert ist. Außerdem könnt ihr eure Na’Vi-Sinne mit R1/RB einsetzen, um ihn im Lager zu suchen. Der Gemeinschaftskorb wird dann mit blauer Farbe hervorgehoben, sobald er in eurem Sichtfeld ist.

Am Korb selbst könnt ihr mit Viereck/X mit ihm interagieren, um euer Equipment zu „liefern“. Im Liefermenü könnt ihr mit X/A das jeweilige Ausrüstungsteil beziehungsweise Waffe markieren. Ihr könnt auch mehrere Dinge gleichzeitig markieren. Danach müsst ihr nur noch Viereck/X drücken, um eure Sachen abzuliefern.

Ihr solltet euer altes Equipment auf jeden Fall abliefern, denn dadurch erhaltet ihr mehr Clangunst. Ihr könnt dann wiederum die Clangunst bei den unterschiedlichen Händlern gegen neue Ausrüstungen, Mods und Waffen eintauschen.

Wichtig: Achtet aber darauf, dass eure Clangunst nie komplett voll ist, wenn ihr euer Equipment spendet. Denn dann könnt ihr keine weitere Gunst gutgeschrieben bekommen. Ihr seht die „Leiste“ eures aktuellen Clanbeitrags in der linken unteren Ecke eures Charaktermenüs.

Der Clanbeitrag ist übrigens übergreifend. Das bedeutet, dass die Clangunst in jedem Lager als „Währung“ gilt und ihr nicht nur den Beitrag bei einem spezifischen Lager erhöht.

