Bingo Blitz: Kostenlose Credits - Aktuelle Liste für Free Credits (Februar 2024)

In Bingo Blitz könnt ihr euch über neue Links Free Credits in Spiel holen und so ohne Pause weiterspielen. An dieser Stelle findet ihr eine täglich aktualisierte Liste aller Links für kostenlosen Credits.

Bingo Blitz Facts

Liste aktueller Free Credits (Februar 2024)

Hinweis: Die Links sind meist nur für wenige Tage gültig! Schaut also täglich rein, um keine Credits zu verpassen.

So bekommt ihr kostenlose Credits

Die Links in der Liste oben führen euch auf einen neue Seite. Drückt hier auf den Play-Now-Button und ihr werdet gefragt, ob ihr die App des Spiels öffnen wollt. Bestätigt diese Aufforderung, um ins Spiel zu gelangen.

Alternativ könnt ihr auch vorher schon das Spiel öffnen und dann in euren Browser wechseln, um die Links zu aktivieren. Klickt als nächstes im Spiel rechts oben auf den Geschenk-Button, um das Geschenkzentrum zu öffnen. Hier erscheinen die Items und ihr könnt euch die Belohnungen abholen. Zu den Belohnungen gehören dabei nicht nur immer Credits, sondern auch andere Zusatzbelohnungen wie Sofortgewinne oder XP-Booster.

Über den Geschenk-Button rechts oben könnt ihr eure Items aus den Links abholen (Bildquelle: Playtika/GIGA)

Beim Klicken der Links kann es im Spiel auch mal zu folgenden Fehlermeldungen kommen:

„Dieses Angebot ist abgelaufen.“ : Der Link ist nicht mehr gültig, da sie meist nur für wenige Tage aktiv sind.

: Der Link ist nicht mehr gültig, da sie meist nur für wenige Tage aktiv sind. „Du bist für dieses Geschenk nicht berechtigt.“ : Auch diese Meldung weist darauf hin, dass ihr das Geschenk zuvor schon abgeholt habt.

: Auch diese Meldung weist darauf hin, dass ihr das Geschenk zuvor schon abgeholt habt. „Du hast dieses Geschenk bereits angenommen!“: Ihr habt zuvor schon einmal auf den Link geklickt und das Geschenk bereits abgeholt.

Einmal eingelöst, solltet ihr die Geschenke nicht zu lange im Postfach lassen, da sie sonst auch nach ein paar Stunden wieder verschwinden. Nehmt sie also am besten immer direkt entgegen.

