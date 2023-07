Das Tauschsystem in CoD Warzone 2 DMZ ermöglicht euch, dass ihr an einer Vorratsstation bestimmte Gegenstände sowie Geld gegen Loot eintauschen könnt. Hierfür benötigt ihr jedoch das jeweils passende Rezept. Im Folgenden listen wir euch alle Tauschrezepte in Season 4 auf.

Das Tauschsystem in CoD Warzone 2 DMZ

Das Feature ist durch Season 3 ins Spiel gekommen und ab Season 4 gibt es insgesamt 30 Tauschrezepte. Manche Rezepte sind allgemeingültig und können überall verwendet werden. Andere Tauschrezepte sind jedoch nur auf bestimmten Karten verwendbar.

Da jedes Rezept einzigartig ist, benötigt ihr immer unterschiedliche Craftingmaterialien, um den Tausch durchzuführen. Zudem kann es vorkommen, dass neben den Materialien auch zusätzliches Geld vonnöten ist.

Alle Tauschrezepte für Rucksäcke

Plünderer Rucksack: 1x Batterie, 1x Konservendose, 2x Waffenreinigungsöl - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel

1x Batterie, 1x Konservendose, 2x Waffenreinigungsöl - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel Sicherer Rucksack: 1x Elektrobohrer, 1x Benzinkanister, 1x Goldener Schädel - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel

1x Elektrobohrer, 1x Benzinkanister, 1x Goldener Schädel - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel Sicherer Rucksack: 2x Elektrobohrer, 2x Kanister, 1x Goldener Schädel - Vondel

Alle Tauschrezepte für Westen

3-Platten-Sanitäter-Weste: 3x Verband, 1x Alkohol, 1x Uhr - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel

3x Verband, 1x Alkohol, 1x Uhr - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel 3-Platten-Komm-Weste: 2x Festplatte, 2x Batterien, 1x Handcreme - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21

2x Festplatte, 2x Batterien, 1x Handcreme - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21 3-Platten-Tarn-Weste: 2x Elektrobauteile, 1x Comicheft, 1x Spielkonsole - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21

2x Elektrobauteile, 1x Comicheft, 1x Spielkonsole - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21 Gehärteter Plattenträger: 1x Geheime Dokumente, 1x Vertrauliche Dokumente, 2x Dokumente - Ashika Island, Gebäude 21

1x Geheime Dokumente, 1x Vertrauliche Dokumente, 2x Dokumente - Ashika Island, Gebäude 21 3-Platten-Komm-Weste: 1x Verschlüsselte Festplatte, 2x Batterien, 1x Beruhigende Handcreme - Vondel

Alle Tauschrezepte für Schlüssel

Schlüssel für Al Mazrah

General Schlüssel: 1x GPU

1x GPU Schlüssel für Krankontrollraum: 6x Festungsschlüsselkarte

6x Festungsschlüsselkarte Schlüssel für Sattiq-Poppy-Farmhaus: 3x Strahlungsblocker

Schlüssel für Ashika Island

General Schlüssel: 1x Videorecorder, 1x Jahrgangswein, 1x Verschlüsselte Festplatte

1x Videorecorder, 1x Jahrgangswein, 1x Verschlüsselte Festplatte Schlüssel Raum 403: 3x Atomtreibstoff

Schlüssel für Gebäude 21

General Schlüssel: 3x Verschlüsselte Festplatte

3x Verschlüsselte Festplatte Schlüssel Raum des Forschungszentrums: 4x Elektrobauteile, 2x Überbrückungskabel

Schlüssel für Vondel

General Schlüssel: 3x 3-Platten-Panzerweste, 3x Selbstwiederbelebung-Kit, 1x Goldbarren

3x 3-Platten-Panzerweste, 3x Selbstwiederbelebung-Kit, 1x Goldbarren Schlüssel Feuerwache: 3x Festungsschlüsselkarte, 1x Lötlampe, 1x Waffenreinigungsöl

Alle Tauschrezepte für Waffen

MCPR 300: Al-Quatala Zugfrachtladungspapiere - Ashika Island

Al-Quatala Zugfrachtladungspapiere - Ashika Island Kastov 762 Sturmgewehr: 1x Comicheft Erstausgabe, 1x Uhr, 1x Spielkonsole - Vondel

Alle Tauschrezepte für Strahlenschutzausrüstungen

Langlebige Gasmaske: 2x Zahnpasta, 1x Feuerzeug - Al Mazrah, Ashika Island, Vondel

2x Zahnpasta, 1x Feuerzeug - Al Mazrah, Ashika Island, Vondel Strahlungsblocker: 1x Lötlampe - Al Mazrah, Ashika Island

Alle Tauschrezepte für Komponenten

GPU: 2x Goldbarren, 5x USB Stick - Ashika Island

2x Goldbarren, 5x USB Stick - Ashika Island Chiffreschlüssel: 1x Festungsschlüsselkarte, 1x Wurfmesser, 1x Rauchgranate, 1x Aufblasbarer Täuschkörper - Vondel

Alle Tauschrezepte für Feldausrüstungen

Munitionskiste: 1x Importierter Tee, 500 Dollar - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21

1x Importierter Tee, 500 Dollar - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21 Munitionskiste: 1x Importierter Tee - Vondel

1x Importierter Tee - Vondel Panzerungskiste: 1x Isolierband, 1x Schraubendreher, 1x C4 - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel

1x Isolierband, 1x Schraubendreher, 1x C4 - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel Taktik-Kamera: 1x Autobatterie - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21

1x Autobatterie - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21 Wiederbelebungspistole: 1x Verband, 1x Beruhigende Handcreme - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel

1x Verband, 1x Beruhigende Handcreme - Al Mazrah, Ashika Island, Gebäude 21, Vondel Selbstwiederbelebung-Kit: 2x Verband, 1x Gereinigtes Wasser - Vondel

2x Verband, 1x Gereinigtes Wasser - Vondel Kreislauftauchgerät: 1x Langlebige Gasmaske, 1x Gasmaske - Vondel

