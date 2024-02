Enshrouded: Brunnen bauen und Wasser farmen

Euch ist das Wasser ausgegangen und der nächste Brunnen ist zu weit weg? Hier zeigen wir euch, wo ihr in Enshrouded Wasser bekommt und wie ihr euren eigenen Brunnen bauen könnt.

Wasser farmen

Während eures Spielverlaufs wird euch bestimmt aufgefallen sein, dass es weit und breit weder einen Fluss noch einen See gibt. An jeder Klippe findet ihr lediglich (tödliches) Miasma.

Da es auch nicht regnet, könnt ihr das Wasser daher nur aus Brunnen schöpfen oder zufällig von Gegner erhalten. Ihr findet Brunnen häufig in verlassenen Dörfern und Lagern. Im Anfangsgebiet findet ihr beispielsweise bei der Glutwacht einen unbewachten Brunnen.

Interagiert mit dem Brunnen und holt euch drei bis vier Stück Wasser. Das könnt ihr mehrmals wiederholen, bis der Brunnen eine kurze Regenerationsphase benötigt.

Das Wasser könnt ihr für folgende Tätigkeiten verwenden:

Selbst trinken als Verbrauchsgut

Herstellen von Setzlingen

Herstellen von Gegenständen

Dadurch, dass das Wasser relativ rar ist, müsst ihr eure gepflanzten Setzlinge glücklicherweise nicht gießen. Sie wachsen von ganz alleine und können nach einigen Tagen geerntet werden.

Solltet ihr euren Flammenaltar nicht in der Nähe eines Brunnens aufgeschlagen haben, könnt ihr auch einfach selbst einen Brunnen bauen.

Brunnen bauen in Enshrouded

Damit ihr den Brunnen bauen könnt, müsst ihr in der Geschichte schon ein gutes Stück erledigt haben. Der Schreiner bietet euch ganz unten in der Liste zwei Gegenstände an, den Brunnen und einen Holzkübel.

Der Holzkübel wird benötigt, damit das Wasser nach oben transportiert werden kann. Für die Herstellung braucht ihr zwei Holzbretter, eine Metallplatte und ein Stück Kohle.

Die Holzbretter könnt ihr mit Hilfe der Sägebank des Schreiners und Holz herstellen. Die Metallplatte in der Schmiede und die Kohle im Kohle-Brennofen des Schmieds.

Obwohl der Brunnen nützlich ist, könnt ihr ihn erst relativ spät bauen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Für den Brunnen müsst ihr einen Schritt weitergehen und bereits in der Hauptstadt Leuchtenstein angekommen sein. Denn ihr braucht für die Herstellung:

Leinen

Stein

Holzeimer

Schreinerwerkzeug

Die ersten drei Gegenstände dürften kein Problem sein. Die Leinen könnt ihr über die Handspindel der Jägerin anfertigen. Ihr findet Flachs in den Wäldern von Kelvinsruhe, Dornenfeste oder bei der Farm Immergrün.

Das Schreinerwerkzeug hingegen befindet sich beim Tor zu den Säulen der Schöpfung. Es reicht nicht den Flammenstufe auf Stufe Drei zu haben, da ansonsten das tödliche Miasma den Weg blockiert. Ihr benötigt daher mindestens Stufe Vier.

Um den Brunnen anzufertigen, müsst ihr bereits die Hauptstadt Leuchtenstein erreicht haben. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Für das Aufleveln des Altars benötigt ihr im Übrigen einen Brut-Irrlichtwyrm-Kopf. Dabei handelt es sich um den Drachen, welcher den Weg zu Leuchtenstein versperrt. Mit der Hauptquest „Erreiche die Hauptstadt, Leuchtenstein“ müsst ihr die Burgbestie zwingend besiegen, daher braucht ihr keine optionalen Wege absuchen.

Habt ihr alle Gegenstände zusammen, könnt ihr endlich den Brunnen auf eurem Grundstück platzieren.