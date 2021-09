In der Region „Vergessener Wald“ von Kena: Bridge of Spirits könnt ihr 13x Rotts, 6x Hüte, 3x Blumenschreine, 1x Geisterpost, 1x verfluchte Truhe und 1x Meditationspunkt finden. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Sammelgegenstände auf der Karte und im Video.

Kena: Bridge of Spirits Facts

Fundorte aller Sammelobjekte beim Vergessenen Wald (Kena: Bridge of Spirits)

In den verschiedenen Regionen von Kena: Bridge of Spirits könnt ihr unzählige Collectibles entdecken. In der Region „Vergessener Wald“ sind es folgende Sammelgegenstände:

14x Rott: Kleine schwarze Waldgeister, die Kena für sich rekrutieren kann und die ihr im Kampf und bei Rätseln helfen. Seid ihr in der Nähe eines Rotts, vibriert euer Controller leicht. Außerdem könnt ihr ihre Fußspuren sehen, wenn ihr eure Geistermaske (Links-Taste auf dem Digi-Kreuz) aufsetzt. Hinweis: Im Vergessenen Wald erhaltet ihr 6x Rotts automatisch im Verlauf der Story, nachdem ihr den Sprosskapitän und den Schreinwächter besiegt habt.

6x Hüte: Diverse Rotthüte, mit denen ihr eure Rotts bei Hutwagen (z.B. im Dorf) ausrüsten könnt. Sie haben einen rein kosmetischen Effekt.

3x Blumenschreine: Von Verderbnis überwucherte Schreine. Nutzt Waldtränen in der Nähe, um mit der ursprünglichen Form der Rott die Verderbnis zu bereinigen und die Schreine abzuschließen. Als Belohnung bekommt ihr Edelsteine, die ihr zum Ausrüsten von Hüten nutzen könnt.

2x Geisterpost: Kleine gold schimmernde Beutel, die euch Zugang zu bestimmten verderbten Häusern im Dorf gewähren. Sobald ihr Geisterpost gefunden habt, wird euch das dazugehörige Haus auf der Karte markiert.

2x Verfluchte Truhen: Diese sehen aus wie normale Truhen, schimmern aber rötlich. Nach dem Öffnen müsst ihr Feinde unter verschiedenen Bedingungen besiegen, um den Inhalt der Truhe zu erhalten.

2x Meditationspunkte: Diese werden nicht auf der spielinternen Karte gelistet, sind aber wichtig, um die Gesundheit von Kena permanent zu erhöhen. Deshalb beschreiben wir euch ihre Fundorte hier ebenfalls.

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller Sammelgegenstände beim Vergessenen Wald für einen ersten Überblick bereits markiert:

Da eine Karte allein bei den Collectibles nicht ausreicht, zeigen wir euch zudem alle Fundorte im folgenden Video. Nutzt dabei die Zahlen auf der Karte als Referenz für die Timecodes mit genaueren Beschreibungen unter dem Video.

Timecodes:

0:00 - #1 Hut (Maske der Geschwister)

0:54 - #2 Rott

1:42 - #3 Meditationspunkt

2:42 - #4 Rott

3:31 - #5 Blumenschrein

4:19 - #6 Hut (Tannenzapfen)

5:40 - #7 Verfluchte Truhe & #8 Hut (Taro)

7:06 - #9 Rott

7:38 - #10 Geisterpost

8:56 - #11 Rott

10:43 - #12 Blumenschrein

11:53 - #13 Hut (Hirsch)

14:22 - #14 Meditationspunkt

15:31 - #15 Rott

15:59 - #16 Blumenschrein

18:06 - #17 Rott

18:59 - #18 Geisterpost

19:44 - #19 Verfluchte Truhe

21:01 - #20 Rott

21:48 - #21 Hut (Eichel)

22:31 - #22 Rott

23:13 - #23 Hut (Purpurner Pilz)

Habt ihr noch Probleme bei bestimmten Sammelobjekten vom Vergessenen Wald? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.