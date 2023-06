Im fünften Kapitel von Layers of Fear wird euch ein Telefonklingeln zur Weißglut treiben. Eure Aufgabe ist es, das Telefon zu finden und bestimmte Telefonnummern zu wählen, die ihr zuvor finden müsst. In unserem Guide verraten wir euch, wo ihr das Telefon finden werdet und wo sich jede einzelne Nummer verbirgt.

Hinweis: In Folgendem verraten wir euch die Fundorte der Telefone und der Nummern, die ihr wählen müsst. Wollt ihr direkt zu den Telefonnummern springen und sie gar nicht erst selbst suchen, dann schaut in die Liste unten im Guide.

Das erste Telefon und Nummer in Layers of Fear finden

Ihr betretet einen Raum mit dem Schreibtisch des Malers. Untersucht ihr den Schreibtisch, beginnt ein Telefon zu klingeln. Es steht nicht auf dem Schreibtisch. Ihr findet es, indem ihr die Bücherregale links vom Schreibtisch aus untersucht. Das Telefon befindet sich hinter einem der Bücherregale, welches ihr öffnen könnt, indem ihr mit einem Buch interagiert.

Hebt den Hörer ab und lauscht der Stimme eurer Frau. Anschließend müsst ihr selbst eine Nummer wählen, die ihr zunächst finden müsst. Die Telefonnummer könnt ihr von dem Gemälde „Babyface“ ablesen, das über dem Kamin hängt. Wählt die 363.

Fundort des zweiten Telefons und der Nummer

Lauft weiter, bis ihr in einem Raum ankommt, in dem ihr tief fallen könnt. Das nächste Telefon, das klingelt, findet ihr, wenn ihr euch am Rand nach links bewegt und durch die Tür hindurchgeht. Lasst euch auf die Bretter direkt darunter fallen oder folgt dem Gang, wenn ihr Layers of Fear 2023 spielt. Lauft so lange weiter und durch mögliche Türen, bis ihr bei dem zweiten Telefon angekommen seid – nehmt den Anruf an.

Dreht ihr euch um, werdet ihr sehen, dass ein Schrank in die Tiefen fällt. Schaut ihr hinunter, könnt ihr sehen, dass auf seiner Rückwand die richtige Telefonnummer geschrieben steht. Wählt mit dem Telefon die Nummer 853 und ihr löst das nächste Ereignis aus.

Das dritte Telefon und die Nummer

In Layers of Fear 2016: Schiebt den Schrank vor, bis er wieder herunterfällt und geht nach rechts. Das Gemälde auf der rechten Seite zeigt euch, was ihr tun müsst – schaut euch die Schränke auf der gegenüberliegenden Seite an und zoomt hinein. Eine Schranktür öffnet sich und ihr seht die nächste Telefonnummer. Geht zurück zum Telefon und wählt 354.

In Layers of Fear 2023: Schiebt den Schrank vor, bis er wieder herunterfällt und geht nach links. Zündet die Kerzen an und lauft die Treppe aus Schubladen hoch. Oben angekommen werft ihr das Bild um, sodass eine Brücke entsteht. Lauft rüber und dann in den Gang rechts, wo ihr das dritte Telefon finden werdet – nehmt den Anruf an. An der Wand hinter dem Telefon seht ihr drei Bilder. Kehrt ihr zurück zum Abgrund, seht ihr an der Wand gegenüber Bilder mit Nummern. Sucht die drei Bilder und merkt euch die Nummern in der entsprechenden Reihenfolge. Kehrt zurück zum Telefon und gebt 354 ein.

Das Telefon klingelt wieder und ihr müsst den Raum verlassen und nach rechts laufen. Folgt dem Weg auf die andere Seite des Raumes und dann dem Gang. Dahinter findet ihr eine Hängebrücke, lauft rüber und nach kurzen Turbulenzen erscheint das letzte Telefon, das noch klingelt. Lauft darauf zu und seht, was passiert.

Telefonrätsel im Video-Guide (2023)

Das folgende Video zeigt euch die Lösung des Telefonrätsels der 2023-Version von Layers of Fear:

Alle Telefonnummern in einer Liste

Eure Odyssee durch die Welt der Telefone nimmt an dieser Stelle ein Ende und ihr könnt wie gewohnt weitermachen. Der folgenden Liste könnt ihr alle drei Telefonnummern entnehmen, die ihr mit den gefundenen Telefonen bei Layers of Fear wählen müsst:

363 853 354

