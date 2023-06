Damit ihr in Layers of Fear: Inheritance alle Zeichnungen beziehungsweise Puzzleteile finden, und sie zu dem großen Bild zusammenführen könnt, müsst ihr überwiegend Erinnerungen auslösen. In unserem Guide verraten wir euch, wo ihr die Erinnerungen findet und dadurch an alle Bilder gelangt. Am Ende schaltet ihr das Achievement „Das große Bild“ frei.

Layers of Fear Facts

Die Puzzleteile benötigt ihr allerdings nicht nur, um „Das große Bild“ freizuschalten, sondern auch, wenn ihr alle Enden sehen wollt. Für das kompliziertere der drei benötigt ihr nämlich diese 9 Zeichnungen. Doch dazu mehr im verlinkten Artikel. Nachfolgend zeigen wir euch alle 9 Puzzleteile und erklären wo ihr sie finden werdet.

Nach diesen Regeln sind die Bilder versteckt

Die meisten Bilder findet ihr, wenn ihr aus einer vorher ausgelösten Erinnerungen zurückkehrt oder bevor ihr eine auslöst. Die Erinnerungen an sich, könnt ihr eigentlich kaum verfehlen. In beinahe jedem Raum werdet ihr auf eine Reise in die Vergangenheit geschickt, also öffnet wirklich jede Tür und durchlauft jeden Winkel der Räume, um alle Fundorte der Erinnerungen zu erreichen.

Dass ihr euch in einer Erinnerung befindet, erkennt ihr daran, dass das Bild vorher weiß wird. Wichtig ist, dass ihr einen verriegelten Raum nicht sofort betretet, sobald er entriegelt ist. Das würde nämlich das Ende eurer Reise durch Layers of Fear: Inheritance bedeuten. Insgesamt gibt es neun Bilder, die ihr finden könnt. Sie alle sind Puzzleteile eines großen Portraits der Tochter des Malers. Die folgende Liste nennt euch alle Fundorte der Bilder bei Layers of Fear: Inheritance. Ihr müsst sie nicht in der angegebenen Reihenfolge einsammeln!

Alle Räume, in denen ihr die Zeichnungen findet

Geht hinunter in den Keller (Tür gegenüber dem Eingang) und lauft nach hinten durch. Dort löst ihr eine der Erinnerungen aus und anschließend findet ihr auf einem großen Papierstapel in eurer Nähe die nächste Zeichnung.

Erstes Puzzleteil im Keller. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

Die zweite Zeichnung werdet ihr im Studio finden, also in dem Raum, in dem der Maler sein Magnum Opus gemalt hat.

Zweites Puzzleteil im Studio. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

In der Kammer links neben dem Badezimmer im Erdgeschoss findet ihr das dritte Puzzleteil.

Drittes Puzzleteil im Kammer. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

Betretet die Küche und öffnet hinten links die Kammer. Ihr werdet den vierten Schatz an der Wand finden.

Viertes Puzzleteil im Küche. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

Im Schlafzimmer der Mutter befindet sich das fünfte Puzzleteil. Das ist der Raum mit dem Grammophon. Geht ins obere Stockwerk und untersucht die Couch, um eine Erinnerung auszulösen. Betretet dann das Zimmer gegenüber.

Fünftes Puzzleteil im Schlafzimmer der Mutter. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

Nachdem ihr mit dem Grammophon im Schlafzimmer der Mutter interagiert habt, müsst ihr den Raum verlassen. Schaut im Flur nach links zu dem Tisch, auf dem ihr diese Zeichnung finden werdet.

Sechstes Puzzleteil auf dem Tisch im ersten Stockwerk. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

Im Kinderzimmer ist das siebente Stück zu finden. Begebt euch zu dem Gemälde links an der Wand und löst eine Erinnerung aus. Danach findet ihr dieses Puzzleteil auf dem Boden davor.

Siebentes Puzzleteil im Kinderzimmer. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

Das vorletzte dieser Kunstwerke befindet sich im Büro. Sucht auf dem Schreibtisch des Vaters.

Achtes Puzzleteil im Büro. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

Das letzte Zimmer birgt dieses Bild - schaut hinter der Tür nach.

Neuntes Puzzleteil. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

