Manor Lords: Gebäude drehen und verschieben

Im Aufbaustrategiespiel Manor Lords zieht ihr ein kleines Dorf zu einer ansehnlichen Stadt hoch. Priorität hat vor allem eine funktionierende Infrastruktur, aber auch die Ästhetik kann eine bedeutende Rolle spielen. Da ist es natürlich gut zu wissen, wie ihr Gebäude vor dem Bau drehen oder nach der Platzierung verschieben könnt. Das und mehr erfahrt ihr hier.

Gebäude drehen

Um in Manor Lords ein Gebäude zu drehen, ruft am unteren Bildschirmrand den Tab „Gebäude“ auf oder drückt die Taste C. Wählt das Gebäude aus der Liste aus, das ihr platzieren wollt und sucht einen geeigneten Platz dafür innerhalb eurer Region.

Haltet nun die linke Maustaste gedrückt und bewegt die Maus, um das Gebäude entsprechend zu drehen. Keine Sorge: Das Gebäude platziert sich nicht automatisch, wenn ihr die Taste wieder loslasst. Habt ihr den entsprechenden Winkel gefunden, drückt erneut die linke Maustaste, um das Bauwerk zu platzieren.

Wenn ihr das Gebäude an einer Straße platzieren wollt, richtet es sich in der Regel automatisch am Straßenanbindungspunkt aus. Einige Häuser haben auch mehrere Straßenanbindungspunkte. Hier könnt ihr das zu platzierende Gebäude erst von der Straße lösen, es auf einer freien Fläche nach euren Wünschen drehen und dann an die Straße anschließen.

Variable Grundstücke werden via Markierungen platziert. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Aber nicht alle Gebäude können in Manor Lords gedreht werden. Ist auf dem Gebäudebild ein Quadrat zu sehen, handelt es sich um ein variables Grundstück. Dazu zählt die Hofstätte, aber auch der Marktplatz oder die Weide. Während es bei letzteren Beiden ohnehin keine Vorder- oder Rückseite gibt, stellt sich nur noch die Frage, wie ihr die Hofstätten richtig positionieren könnt.

Hofstätten werden nicht einzeln platziert. Stattdessen wird ihre Anzahl durch die Größe eurer ersten beiden Markierungen bestimmt. Wählt die Hofstätte aus und klickt auf eine freie Fläche, um den Startpunkt auszuwählen.

Sind die Markierungen groß genug, kann die Hofstätte mit einem Produktionsgebäude ausgebaut werden. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der zweite Markierungspunkt bestimmt die Ausrichtung und die Straßenanbindungspunkte der Hofstätten. Die dritte Markierung regelt, wie groß die Hofstätten werden. Ab einer bestimmten Größe kann ein Hof ausgebaut werden - zum Beispiel mit einem Hühnerstall. Die vierte Markierung führt zum Ausgangspunkt zurück.

Häuser verschieben

Habt ihr ein Haus platziert und wollt es stattdessen zu einem anderen Ort verschieben, ist auch das möglich. Klickt ein Gebäude an, um den Infokasten zu öffnen. Am oberen Rand des Infokastens befinden sich mehrere Symbole. Rechts neben dem Abreißen-Symbol liegt das Versetzen-Symbol. Wählt es aus, um das Haus zu verschieben.

Klickt auf ein Gebäude und wählt im Infokasten „versetzen“ aus. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Damit verschwindet das Gebäude aber nicht einfach und taucht wie von Zauberhand an anderer Stelle wieder auf. Im Grunde wird das Bauwerk lediglich abgerissen und muss an anderer Stelle erneut errichtet werden.

Verfügt ein Haus nicht über das Versetzen-Symbol, könnt ihr es stattdessen also auch einfach abreißen. Ruft danach das Gebäudemenü auf, wählt das entsprechende Haus aus und platziert es da, wo ihr es haben wollt. Ihr verliert durch den Abriss eines Gebäudes keine Rohstoffe. Die Ressourcen, die ihr für den Bau aufgewendet habt, erscheinen am Ort des jüngst vernichteten Gebäudes und müssen lediglich wieder zum Lagerhaus transportiert werden.

