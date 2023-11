Naruto X Boruto – Ultimate Ninja Storm: Leitfaden für alle Trophäen und Erfolge

In Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections gibt es zwar unzählige Bonus-Herausforderungen, doch wer das Spiel wirklich zu 100 Prozent abschließen möchte, sollte sich an den Trophäen und Erfolgen versuchen. Wir listen euch alle Achievements auf und liefern euch Tipps zum Freischalten.

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections Facts

Alle Trophäen und Erfolge in Naruto X Boruto: UNSC

Für die Komplettierung von 100 Prozent gilt es insgesamt 45 Trophäen bzw. 44 Erfolge freizuschalten. Die Trophies werden wie folgt aufgeteilt: 32x Bronze, 9x Silber, 3x Gold und 1x Platin. Den Großteil der Trophäen erhaltet ihr für den Abschluss der beiden Story-Modi. Als größte Herausforderung dürfte der S-Rang in allen Kämpfen oder die 100 Titel in der Sammlung darstellen. Nachfolgend findet ihr alle Trophies und Achievements mitsamt Tipps zur Freischaltung.

Perfekter Sturm-Meister

Freischaltbedingung: Alle Trophäen erhalten.

Trophäe: Platin

Gamerscore: n.v.

Erstes Ninja-Handbuch

Freischaltbedingung: Kapitel 1 abgeschlossen: Ge-Nin-Training.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Der Abschied zweier enger Freunde

Freischaltbedingung: Kapitel 2 abgeschlossen: Jagd auf Sasuke.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Zeitalter des Sturms

Freischaltbedingung: Kapitel 3 abgeschlossen: Beginn der neuen Ära.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: G 15

Geburt eines Helden

Freischaltbedingung: Kapitel 4 abgeschlossen: Akatsuki-Aufruhr.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Eine vereinte Ninja-Welt

Freischaltbedingung: Kapitel 5 abgeschlossen: Das Treffen der fünf Kage.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Kampf der Shinobi-Allianz

Freischaltbedingung: Kapitel 6 abgeschlossen: Der Vierte Große Ninja-Krieg, Teil 1.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Der endlose Kampf

Freischaltbedingung: Kapitel 7 abgeschlossen: Der Vierte Große Ninja-Krieg, Teil 2.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Zeichen der Versöhnung

Freischaltbedingung: Kapitel 8 abgeschlossen: Der letzte Kampf.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Die Spuren der Helden

Freischaltbedingung: Geschichtsmodus abgeschlossen.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Eine perfekte Geschichte

Freischaltbedingung: Den S-Rang in allen Kapiteln des Geschichtsmodus erreicht.

Trophäe: Gold

Gamerscore: 80 G

Um den S-Rang in Kämpfen zu erreichen, müsst ihr unbedingt so wenig Gesundheit wie möglich verlieren. Fehlen schon etwa 2 cm eurer Gesundheitsanzeige, könnt ihr noch so gut kämpfen und werdet maximal ein „A“-Rating erhalten.

Den S-Rang zu erreichen ist in den meisten Gefechten gar nicht so schwer. Achtet vor allem auf eure Gesundheit am Ende eines Kampfes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eine zerrüttete Ninja-Welt

Freischaltbedingung: „Kampf der Besten“ abgeschlossen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Ninja-Spieler

Freischaltbedingung: „Tage der Jugend“ abgeschlossen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Nahendes Chaos

Freischaltbedingung: „Ein Wirbel aus dunklen Wolken“ abgeschlossen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Zerschmetterter Frieden

Freischaltbedingung: „Die Ninja-Welt, in der Zero wütet“ abgeschlossen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Wiederbelebung von Erinnerungen

Freischaltbedingung: „Ninjas, die von Erinnerungen geplagt werden“ abgeschlossen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Zero der Zerstörer

Freischaltbedingung: „Duell bei Mondlicht“ abgeschlossen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erinnerung an das offene Licht

Freischaltbedingung: „Ein Weg im Sonnenlicht“ abgeschlossen.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Alles abgeschlossen

Freischaltbedingung: Den S-Rang in allen Geschichten des Besondere-Geschichte-Modus erreicht.

Trophäe: Gold

Gamerscore: 80 G

Siehe „Eine perfekte Geschichte“.

Ninja-Vorbild

Freischaltbedingung: Alle Missionen des Besondere-Geschichte-Modus abgeschlossen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Eine neue Legende

Freischaltbedingung: Den S-Rang in allen Missionen des Besondere-Geschichte-Modus erreicht.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Siehe „Eine perfekte Geschichte“.

Training beginnen

Freischaltbedingung: Die Fertigkeit eines Charakters wurde zum ersten Mal erhöht.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Um die Fertigkeit eines Charakters zu erhöhen, müsst ihr ihn einfach wiederholt im Kampf einsetzen. Pro Stufenaufstieg schaltet ihr einzigartige Belohnungen frei – eine „Win-win-Situation“ also.

Je häufiger ihr einen Charakter im Kampf einsetzt, desto höher steigt sein Fertigkeitenlevel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ninja-Zusammenkunft

Freischaltbedingung: Insgesamt wurden 100 Charaktere verwendet.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Eine Liste aller Charaktere haben wir an separater Stelle für euch aufbereitet. Schickt 100 verschiedene Ninjas in den Kampf, der Modus spielt dabei keine Rolle.

In folgendem Video zeigen wir euch ebenfalls alle Charaktere im Spiel:

Höchste Sphäre

Freischaltbedingung: Die Fertigkeit von fünf Charakteren wurde auf 30 erhöht.

Trophäe: Gold

Gamerscore: 90 G

Sobald ihr neben dem Hauptcharakter zwei weitere Ninjas im Team aufnehmt und einen Kampf abschließt, erhalten alle Haudegen Erfahrungspunkte und können aufsteigen. Ihr solltet also immer Teamkämpfe den Einzelkämpfen vorziehen.

Suche nach mehr Macht

Freischaltbedingung: Die Fertigkeit eines Charakters wurde auf 30 erhöht.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Geheimtechnik freigesetzt

Freischaltbedingung: Einen Gegner im Kampf mit „Geheimtechnik-Finish“ besiegt.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Die Geheimtechnik eines jeden Charakters aktiviert ihr mit Dreieck + Dreieck + Kreis bzw. Y + Y + B. Dafür muss eure Chakra-Anzeige mindestens über den ersten Teil hinaus gefüllt sein. Setzt den finalen Schlag mit einer solchen Geheimtechnik.

Telepathie

Freischaltbedingung: Einen Gegner im Kampf mit einer Kombination oder einem verbundenem Geheimjutsu besiegt.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Welche Ninjas ihr im Team benötigt, um eine verbundene Geheimtechnik auszulösen, zeigen wir euch im verlinkten Guide. Die Tastenkombination für ein Team-Jutsu sind Dreieck + Dreieck + Dreieck + Kreis (PlayStation) oder Y + Y + Y + B (Xbox).

Links im Bild wird euch angezeigt, wenn ihr eine verbundene Geheimtechnik einsetzen könnt. (Bildquelle: Screenshots GIGA)

Das Blatt wenden!

Freischaltbedingung: Einen Gegner im Kampf mit „Erwachen“ besiegt.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Einige Ninjas können den Zustand „Erwachen“ aktivieren. Sobald eure Gesundheit auf einen niedrigen Wert fällt, könnt ihr euer Chakra vollständig und etwas darüber hinaus aufladen, um „Erwachen“ auszulösen. Das erkennt ihr an dem Flammensymbol neben der Chakra-Anzeige. Jetzt müsst ihr nur noch den Kampf gewinnen, während ihr in diesem Zustand seid.

Verbundene Stärke

Freischaltbedingung: Einen Gegner im Kampf mit „Verbundenes Erwachen“ besiegt.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Kämpft ihr im Team (mindestens zwei Ninjas in eurer Gruppe) müsst ihr zunächst die gelbe „Storm“-Leiste füllen, ehe ihr bei niedriger Gesundheit das sogenannte „verbundene Erwachen“ auslöst. Ladet euer Chakra bis zum Maximum und etwas darüber hinaus auf. Bezwingt jetzt euren Gegner in diesem Zustand.

Nin-Jutsu-Meister

Freischaltbedingung: In einer Runde im Kampf Nin-Jutsu 1 und 2 je zweimal aktiviert.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Neuerdings kann ein Ninja gleich zwei Ninjutsus einsetzen. Entweder drückt ihr dafür Dreieck + Kreis und Dreieck + Viereck (PlayStation) oder Y + B und Y + X (Xbox). Setzt nun diese Ninjutsus jeweils zwei Mal in einem Kampf ein.

Intensiver Kombo-Angriff

Freischaltbedingung: Eine 50-Treffer-Kombo im Kampf erzielt.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Wütende Nin-Jutsu-Kombo

Freischaltbedingung: Eine Nin-Jutsu-Kombo im Kampf gemeistert.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Für eine Ninjutsu-Kombo prügelt ihr zunächst mit Kreis oder B auf den Gegner ein, ehe ihr inmitten einer Kombo ein Ninjutsu (Dreieck + Kreis/Viereck) bzw. Y + B/X) entfacht. Das ist nicht allzu schwer und sollte euch schnell gelingen.

Unbesiegbar

Freischaltbedingung: Einen 3-Runden-Kampf gewonnen, ohne eine einzige Runde zu verlieren.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Über „Freier Kampf“ wählt ihr den Modus „VS-Duell“ aus. Hier könnt ihr einen Kampf mit drei Runden starten und die Schwierigkeit auf „Einfach“ stellen, sollte euch diese Trophäe schwer fallen.

Anpassen und gewinnen!

Freischaltbedingung: Mit einem benutzerdefinierten Charakter im Kampf gewonnen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Wählt im Menü „Freier Kampf“ und hier „Charakter anpassen“. Schmückt euren Lieblingsninja nun mit einem beliebigen Deko-Gegenstand und gewinnt einen Kampf mit ebendiesem Kämpfer.

Passt euren Charakter optisch an und gewinnt einen Kampf mit ihm. Schon gehört die Trophäe euch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sieger des Turniers

Freischaltbedingung: Erstes Turnier gewonnen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Auch hier wählt ihr zunächst „Freier Kampf“ aus, ehe ihr die Turnier-Option findet. Erstellt einen Wettbewerb, überlebt die K.O.-Phase und gewinnt den Pokal.

Sieger der Liga

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal eine Liga gewonnen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Ligakämpfe sind vor allem mit mehreren Spielern sehr unterhaltsam. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ultimatives Überleben (anf.): 10 Siege!

Freischaltbedingung: 10 Gegner in Ultimatives Überleben (Anfänger) besiegt.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Den Überleben-Modus findet ihr ebenfalls in „Freier Kampf“. Hier müsst ihr zehn Gegner hintereinander im Kampf besiegen, ohne ein einziges Mal zu versagen – und zwar auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen.

Ultimatives Überleben (fort.): 10 Siege!

Freischaltbedingung: 10 Gegner in Ultimatives Überleben (fortgeschritten) besiegt.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Ultimatives Überleben (erf.): 10 Siege!

Freischaltbedingung: 10 Gegner in Ultimatives Überleben (erfahren) besiegt.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Fähigkeit „Überleben“ (anf.) abgeschlossen!

Freischaltbedingung: Alle Kurse für Überleben-Fähigkeitengrenze (anfänger) abgeschlossen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Fähigkeit „Überleben“ (fort.) abgeschlossen!

Freischaltbedingung: Alle Kurse für Überleben-Fähigkeitengrenze (fortgeschritten) abgeschlossen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Fähigkeit „Überleben“ (erf.) abgeschlossen!

Freischaltbedingung: Alle Kurse für Überleben-Fähigkeitengrenze (erfahren) abgeschlossen.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Gerissener Sammler

Freischaltbedingung: 1.000 verschiedene Gegenstände gesammelt, die in der Sammlung aufbewahrt werden können.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Um eure Sammlung schneller zu füllen, solltet ihr stets die Bonus-Herausforderungen in Kämpfen absolvieren. Diese sind ziemlich einfach und liefern euch nebenbei Gegenstände, während ihr zum Beispiel die Geschichte spielt. Mit dem gewonnenen Geld könnt ihr dann in den Sammlungen noch weitere Kostüme, Titel oder ähnliches freischalten.

Zum Glück müsst ihr die umfangreiche Sammlung im Spiel nicht zu 100 Prozent vervollständigen .. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Reich an Wissen

Freischaltbedingung: 100 Einträge der NARUTO X BORUTO-Enzyklopädie freigeschaltet.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 30 G

Die meisten Einträge für die Enzyklopädie schaltet ihr in den beiden Story-Modi frei. Achtet dafür auf die Bonus-Herausforderungen in Kämpfen.

Multi-Titel-Träger

Freischaltbedingung: 100 Titel verdient

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Titel verdient ihr hauptsächlich durch Bonus-Herausforderungen in Kämpfen oder durch Fertigkeitenaufstiege. Hier bietet es sich an, so viele verschiedene Ninjas wie nur möglich wiederholt in den Kampf zu schicken, um potenziell mehr Titel freizuschalten.

Eine der schwersten Trophäen/Erfolge in Naruto X Boruto: UNSC: die Titelsammlung. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

