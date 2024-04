No Rest for the Wicked: Haus kaufen und einrichten

In No Rest for the Wicked könnt ihr euch ein eigenes Haus kaufen und es nach euren Wünschen einrichten. Was ihr dafür tun müsst und welche Möglichkeiten ihr habt euer Eigenheim einzurichten, erfahrt ihr hier.

Wie kann ich ein Haus kaufen?

Um in No Rest for the Wicked ein eigenes Haus erwerben zu können, müsst ihr erst einen steinigen Weg zurücklegen. Zunächst solltet ihr die Hauptstadt Sacrament erreichen. Besiegt dazu am Ende der Orban-Sümpfe den Boss Warrick der Gespaltene.

Folgt danach weiter der Hauptstory und schließt die Mission „Von Ratten und Räubern“ ab, an deren Ende ihr Falstead Darak in den Schwarzen Tunneln den Garaus machen müsst. Sobald ihr ihn besiegt und mit Winnick gesprochen habt, erhaltet ihr als Questbelohnung die Nachricht „Unterkunft freigeschaltet“.

Diese drei Häuser stehen zum Kauf bereit. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Allerdings bekommt ihr nicht etwa einfach ein Haus geschenkt. Ihr müsst es käuflich erwerben. In Sacrament habt ihr die Auswahl zwischen drei verschiedenen Häusern:

Das Nest für 20 Silber

Das Gehöft für 25 Silber

Das Herrenhaus für 30 Silber

Alle Häuser werden euch auf der Karte markiert. Ihr müsst die Stadt also nicht erst nach ihnen absuchen. Habt ihr euch für ein Haus entschieden, ist die Wahl nicht endgültig. Ihr könnt es am Schild vor dem Eingang auch wieder verkaufen oder ihr leistet euch stattdessen auch die anderen beiden Häuser.

Eigenheim einrichten in No Rest for the Wicked

Für welches der Häuser ihr euch auch entscheidet, es steht beim ersten Eintritt völlig leer. Ihr müsst persönlich für Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sorgen.

Danos verkauft euch Werkbänke und andere Utensilien zur Herstellung von Items. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wollt ihr selbst Waffen, Rüstungen oder Tränke herstellen, könnt ihr mit Danos am Hauptplatz der Stadt sprechen. Der Handwerkermeister bietet folgende Gerätschaften zum Kauf an:

Amboss: Herstellung von Waffen und Rüstungen.

Herstellung von Waffen und Rüstungen. Alchemietisch: Herstellung von Tränken und Elixieren.

Herstellung von Tränken und Elixieren. Nähtisch: Herstellung von Stoff- und Leserrüstungen.

Herstellung von Stoff- und Leserrüstungen. Werkbank: Herstellung von Möbeln und Konstruktionen.

Herstellung von Möbeln und Konstruktionen. Herd: Herstellung von Mahlzeiten.

Herstellung von Mahlzeiten. Schmelzofen: Herstellung von Barren.

Herstellung von Barren. Sägemühle: Herstellung von Holzplanken.

Herstellung von Holzplanken. Spinnrad: Herstellung von Fäden und Stoffen.

Herstellung von Fäden und Stoffen. Gerbrahmen: Herstellung von Häuten und Leder.

Ihr benötigt Rezepte, um mit einem dieser Apparaturen etwas anfangen zu können. Anderenfalls kosten sie euch so ganz ohne Funktionsweise unnötigen Platz im Inventar oder im Haus. Ruft das Menü auf und wählt „Bekannte Schriftrollen“ aus, um herauszufinden über welche Rezepte ihr bereits verfügt.

Richtet euer Zuhause nach Belieben ein. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wollt ihr eure Einrichtungsgegenstände nicht selbst herstellen, könnt ihr diese auch käuflich erwerben. Whittacker bietet unten am Marktplatz der Stadt Kommoden, Tische, Truhen und mehr zum Kauf an. Wertet Whittackers Laden bei Danos auf, um sein Sortiment zu erweitern.

Um euer Haus schließlich einzurichten, öffnet euer Inventar und sucht dort den Item-Reiter auf. Hier findet ihr alle Möbel vor, die ihr gekauft oder hergestellt habt. Drückt nun auf „verwenden“, um den Gegenstand im Haus zu platzieren. Keine Sorge: Solltet ihr Einrichtungsgegenstände später umplatzieren wollen, ist dies ohne Probleme möglich.