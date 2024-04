No Rest for the Wicked: Ton farmen und Fundorte

Um gewisse Gebäudeprojekte in No Rest for the Wicked voranzutreiben, benötigt ihr die seltene Ressource Ton. Allerdings findet ihr den Rohstoff nicht gerade an jeder Straßenecke und selbst in Schatzkisten taucht Ton nur äußerst selten auf. In diesem Guide verraten wir euch, wo und wie ihr Ton am schnellsten farmen könnt.

Wozu brauche ich Ton?

Ton wird in No Rest for the Wicked benötigt, um Bauprojekte in der Stadt Sacrament abzuschließen. Sucht dazu den Handwerkermeister Danos am Hauptplatz der Stadt auf und wählt „Gebäudeprojekte“ aus. Wollt ihr beispielsweise Whittackers Herstellungshütte, Fillmores Schmiede oder Carolines Gasthaus vollständig aufwerten, müsst ihr neben Fichtenholz und Eisenerz auch Ton abgeben.

Leider zählt die Ressource zu den eher seltenen Items im Action-RPG, weil sie von Gegnern nicht gedroppt wird und nur selten in glitzernden Truhen enthalten ist. Letztere lassen sich obendrein erst dann öffnen, wenn alle Gegner im Umkreis ausgeschaltet wurden. Eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit habt ihr, wenn ihr nach Ton grabt.

Ton-Fundorte im Startgebiet

An den Markierungen findet ihr alle Grabungsorte. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Startgebiete Untiefen, Seemannsfeste und Orban-Sümpfe versprechen die höchsten Chancen auf Tonvorkommen zu stoßen. Wir haben alle 15 Grabungsorte auf dem obigen Bild für euch markiert. Jeder dieser Orte hat eine kleine Chance Ton zu enthalten.

Um die Ressourcen überhaupt ausgraben zu können, benötigt ihr zumindest eine Kupferschaufel. Diese geht allerdings relativ schnell kaputt. Wollt ihr den Prozess des Grabens verkürzen und obendrein den Haltbarkeitsverlust reduzieren, solltet ihr nach Möglichkeit besser auf eine Eisenschaufel zurückgreifen.

Ton schnell farmen in No Rest for the Wicked

Erstellt ein neues Reich und betretet es mit einem erfahrenen Helden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr bereits einige Stunden im Spiel verbracht und euren Charakter ein wenig aufgelevelt (wir empfehlen mindestens Level 12), gibt es eine schnelle Möglichkeit zum Farmen von Ton.

Ihr könnt im Hauptmenü von No Rest for the Wicked nämlich ein neues Reich erstellen und dieses mit eurem aufgelevelten Helden besuchen. So müsst ihr nicht darauf warten, dass sämtliche Grabungsorte respawnen, habt leichtes Spiel mit den Gegnern vor Ort und könnt alle Ton-Spots nach der Reihe ablaufen, ehe ihr wieder in euer ursprüngliches Reich zurückkehrt.

Ihr behaltet selbstverständlich sämtliche Items, die euer Charakter in den Reichen einsammelt. Sind alle Fundorte geplündert, könnt ihr das Reich einfach löschen und wieder ein neues Reich erstellen. So habt ihr schnell ausreichend Ton zusammen, um alle Bauprojekte abschließen zu können.

