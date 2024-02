Pacific Drive: Taschenlampe freischalten und herstellen

Auch ohne Einbruch der Dunkelheit kann es in Pacific Drive ganz schön düster werden. Nicht ohne Grund suchen viele Spieler nach einer Taschenlampe. So könnt ihr sie herstellen und das sind nützliche Alternativen.

Die Taschenlampe freischalten

Zu Spielbeginn sucht ihr eine Taschenlampe vergebens. Ihr könnt die Tastenbelegung von Pacific Drift so oft studieren, wie ihr wollt, es gibt erst einmal keine Möglichkeit dunkle Räume aufzuhellen. Wollt ihr die Taschenlampe freischalten, geht ihr zur Fertigungsmaschine in der Werkstatt, die nach eurem ersten Roadtrip verfügbar ist.

Wechselt mit den Schultertasten zur vierten Kategorie namens „Beleuchtung“. Neben Autoscheinwerfern, könnt ihr hier eine primitive Taschenlampe freischalten. Sind alle Voraussetzungen erfüllt und der ausgespuckte Bauplan studiert, könnt ihr sie jederzeit herstellen.

Sehr nützlich: Die Taschenlampe solltet ihr so früh wie möglich freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Was ihr zur Herstellung der Taschenlampe benötigt

Die instabile Energie, die ihr für die Taschenlampe benötigt, erhaltet ihr nur in der mittleren Zone. Diese erreicht ihr erst, wenn ihr die Geschichte etwas weiter vorangetrieben habt.

Wollt ihr nun die Taschenlampe herstellen, geht ihr an die Werkbank in der Werkstatt oder nutzt den Handwerkstisch in eurem Kofferraum. Diese Materialien formen ein nützliches Leuchtmittel:

4x Metallschrott

2x 9-V-Batterie

2x Glühbirne

1x Elektronische Bauteile

Diese nützlichen Alternativen erleuchten euch

Bevor ihr die Taschenlampe freischaltet, könnt ihr einige Alternativen nutzen, um etwas Licht uns Dunkle zu bringen – so wie unsere Tipps und Tricks zu Pacific Drive. Kurz vor der Freischaltung der tragbaren Lampe, könnt ihr die „Wiederverwendbare Fackel“ nutzen.

Leuchtfackeln sind eine gute Alternative zur Taschenlampe und können überall gefunden werden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Diese ist weniger hell als die Taschenlampe, aber ebenfalls schnell hergestellt. Unterwegs werdet ihr zudem normale Fackeln finden. Die solltet ihr immer mitnehmen und im Rucksack oder Kofferraum verstauen. Rüstet sie aus und drückt R2, um sie anzuzünden.

Zwar erlischt das Licht der Fackeln relativ schnell, aber lieber eine temporäre Lichtquelle, als gar keine Lichtquelle. Die Fackeln könnt ihr außerdem strategisch platzieren, indem ihr sie ablegt oder werft.

Zu guter Letzt solltet ihr euer Auto nicht vergessen. Habt ihr Scheinwerfer installiert, könnt ihr euer Auto vor Häusern oder anderen Orten platzieren, die ihr ausleuchten wollt. Bedenkt hierbei, dass sich die Batterie leert, wenn das Auto und dessen Scheinwerfer eingeschaltet sind.