The Finals: Gegner entdecken und Herausforderung abschließen

In The Finals gibt es eine Herausforderung namens „Entdecken und Erschrecken“, die vielen Spielern Kopfzerbrechen beschert. Um euch davon zu erlösen, verraten wir euch hier alle Möglichkeiten, wie ihr Gegner entdecken könnt.

„Entdecke 5 Gegner“ – so löst ihr die Herausforderung in The Finals

Unüblicherweise werden tägliche und wöchentliche Herausforderungen in The Finals als „Verträge“ bezeichnet. Daran ändert jedoch nichts, dass ihr für den Abschluss dieser Challenges wertvolle Erfahrungspunkte verdient. Eine Herausforderung, die viele von euch nicht abschließen können, ist folgende: „Entdecke 5 Gegner“.

Wie ihr sicherlich bemerkt habt, reicht es nicht aus, Gegner in der Arena zu sichten – auch anpingen reicht nicht aus. Ihr benötigt dafür die Sonargranate, die ihr als Gadget in der „Mittel“-Klasse auswählen könnt. Glücklicherweise ist diese Ausrüstung von Beginn an verfügbar, ihr müsst also keine VRs dafür ausgeben.

Mithilfe der Sonargranate (hier rot markiert) könnt ihr Gegner entdecken und für kurze Zeit markieren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gegner mit Sonargranaten markieren

Wie genau könnt ihr nun Gegner entdecken, indem ihr Sonargranaten nutzt? Im Prinzip könnte es simpler nicht sein: Werft die Sonargranate auf den Boden oder durch Fenster, damit sie beim Aufprall alle Feinde im Radius markiert.

Im besten Fall werft ihr die Sonargranate also in Häuser, in denen sich der Tresor befindet, denn hier tummeln sich mit größerer Wahrscheinlichkeit auch Gegner. Am schnellsten könnt ihr fünf Gegner entdecken, wenn ein Team gerade sein Cash versucht zu sichern und sich zur Verteidigung nah beieinander aufhält. Generell sollte dieser Auftrag aber nicht allzu schwer sein, wenn ihr einmal wisst, dass ihr Gegner mit der Sonargranate entdecken könnt.

Spielt ihr mit Freunden zusammen, bietet sich die Sonargranate ganz allgemein als nützliches Gadget an – mindestens ein Spieler eurer Gruppe sollte sie dabei haben. Ihr markiert Gegner(-gruppen) für das gesamte Team und verschafft euch vor allem dann einen entscheidenden Vorteil, wenn ihr ein feindliches Team pusht.