Beim Kauf und Verkauf von NFTs herrscht aktuell noch großes Chaos: Was kaufe ich eigentlich und was darf ich überhaupt verkaufen? Wir beantworten euch diese und weitere Fragen im Video.

NFTs haben etwas mit digitaler Kunst zu tun und wechseln für unterschiedlichste Preise die Eigentümer. So viel sollte inzwischen allgemein bekannt sein. Kniffliger wird es bei der Frage, was genau man dabei eigentlich erwirbt und was man dann damit anstellen kann und darf.

Auch wenn es sich um eine moderne und neuartige Form von Kunstmarkt handelt, gilt in Deutschland das Urheberrecht in selbem Maße, wie bei jedem herkömmlichen Kunstverkauf. Mehr darüber gibt's im Video.

Was sind NFTs überhaupt und was haben sie mit Gaming zu tun?

Falls noch Unklarheit bestehen sollte, haben wir im folgenden Artikel erklärt, was es damit auf sich hat:

In der Videospielbranche haben bereits einige namhafte Publisher ihr Interesse bekundet, NFTs künftig in Games einzubauen.

Erste Versuche sind sogar schon gestartet worden. Was sie alle gemeinsam haben, ist eine überwiegend negative Resonanz aus der Gaming-Community.

