Wer in den 90ern aufgewachsen und schon damals ein echter Gamer war, der hat bestimmt zahlreiche schöne Erinnerung an diese Zeit. Wir nehmen euch mit unserem Gaming-Quiz mit auf einen kleinen Nostalgie-Trip! Schaffst du es, alle Fragen richtig zu beantworten?

Prüft, ob ihr tatsächlich ein wahres Kind der 90er seid, indem ihr die von uns zusammengestellten Fragen beantwortet. Kleiner Hinweis: Bei einigen Fragen sind mehrere Antworten möglich.

Schreibt uns im Anschluss in die Kommentare, zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid!

Spiele von heute im 90er-Stil

Übrigens: Habt ihr euch jemals gefragt, wie heutige Spiele im Stil der 90er aussehen würden? Der YouTuber 98DEMAKE hat sich mit genau dieser Frage befasst und aktuelle Spiele im Retro-Stil neu gestaltet. Wir haben in einem weiteren Artikel seine besten Arbeiten zusammengefasst. Welche Spiele habt ihr eigentlich gerne in deiner Kindheit gespielt? Schreibt uns dazu gerne auch etwas in die Kommentare.