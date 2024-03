„3 Body Problem“ Release: Start der Netflix-Serie von den „GoT“-Machern

Der Sci-Fi-Hit aus China kommt durch die Macher von „Game of Thrones“ jetzt zu Netflix. Wann „3 Body Problem“ seinen Start feiert und was euch erwartet, verraten wir euch hier.

Ein neuer Sci-Fi-Stern ist am Himmel von Streaminganbieter Netflix erstrahlt. Die neue Serie soll den wohl teuersten Serienstart der Plattform hinlegen und hat mit den Machern von HBO's „Game of Thrones“ bekannte Namen im Repertoire. Der Release von „3 Body Problem“ ist der 21. März 2024. Ihr könnt die Serie also ab jetzt auf Netflix im Stream sehen.

„3 Body Problem“ basiert auf der Trisolaris-Trilogie von dem chinesischen Schriftsteller Cixin Liu. Die Science-Fiction-Geschichte handelt von dem ersten Kontakt der Menschheit mit Außerirdischen in den 1960er Jahren.

Die Astrophysikerin Ye Wenjie empfängt die Nachricht eines pazifistischen Aliens vom Planeten Trisolaris, welcher ihr ausdrücklich zu verstehen geben versucht, bloß nicht in Kontakt mit seiner Spezies zu treten.

Wie zu erwarten, nimmt Ye natürlich den Kontakt zu den Aliens auf und führt die Menschheit auf einen desaströsen Weg – der glücklicherweise erst in 450 Jahren sein Ende findet, denn so lange dauert es für die Aliens von Trisolaris die Erde zu erreichen.

Doch bis dahin muss eine Lösung gefunden werden, um die Menschheit vor ihrem Ende zu schützen, während sich gleichzeitig Pro-Trisolaris-Gruppen bilden. Cixin selbst sagt zu der neuen Serien-Adaption:

I set out to tell a story that transcends time and the confines of nations, cultures, and races; one that compels us to consider the fate of humankind as a whole. (Quelle: Netflix)