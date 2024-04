34 Prozent günstiger: Amazon verschleudert Philips Senseo zum Kampfpreis

Sie ist der Klassiker unter den Kaffeepadmaschinen: Die Philips Senseo. Bei Amazon gibt es die beliebte Kaffeemaschine jetzt zum Kampfpreis. Aber aufgepasst, nur eine Farbe gibt es so günstig.

Amazon verkauft Senseo-Kaffeemaschine zum Bestpreis

Für 55,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt es die Senseo Original Plus bei Amazon. Das ist der aktuelle Bestpreis für die beliebte Kaffeepadmaschine, günstiger gibt es die hervorragend bewertete Senseo (4,4 vom 5 Sternen) derzeit nirgends. Im Angebot ist aber nur die Farbe Schwarz, andere Farben kosten mehr.

Philips Senseo Kaffeepadmaschine für 1 oder 2 Tassen, mit Crema-Plus-Technologie und Abschaltfunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.04.2024 11:01 Uhr

Die Senseo Original Plus CSA210/90 brüht wahlweise 1 oder 2 Tassen Kaffee gleichzeitig, ist also für einen Single- als auch Paarhaushalt geeignet. Der Wassertank beläuft sich auf 0,7 Liter. So können auch mehrere Tassen nacheinander aufgebrüht werden, ohne den Wassertank neu befüllen zu müssen. Das heiße Wasser wird gleichmäßig über 45 Aromadüsen verteilt. Philips zufolge hilft das dabei, das Beste aus dem Kaffeepad herauszuholen und ein besonders leckeres Aroma zu garantieren.

Die Crema-Plus-Technologie soll für eine besonders feine und samtige Crema-Schicht sorgen. Clever: Die Abschaltfunktion sorgt dafür, dass die Senseo sich nach dem Zubereiten automatisch ausschaltet, um Strom zu sparen.

Im Angebot ist die Philips Senseo in der Farbe Schwarz. Statt auf Hochglanz-Plastik setzt der Hersteller auf einen matten Kunststoff. Hässliche Fingerabdrücke sind also kaum zu befürchten. Lobenswert: 28 Prozent der Teile, die nicht mit Lebensmittel in Berührung kommen, sind laut Philips aus recyceltem Plastik hergestellt. Auch die Umwelt freut sich also.

Für wen lohnt sich die Senseo-Kaffeemaschine bei Amazon?

Die Senseo-Kaffeemaschine lohnt sich für alle, die schnell und unkompliziert Kaffee zubereiten wollen. Eine Tasse Kaffee, so Philips, wird in weniger als 1 Minute aufgebrüht. Zügiger geht es kaum. Dazu kommt die einfache Reinigung der Senseo und ihre Sparsamkeit. Es wird immer nur so viel Kaffee aufgebrüht, wie man auch trinkt – nicht mehr, nicht weniger.

