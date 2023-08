Das Angebot für diesen Telltale-Klassiker solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Die positiven Bewertungen sprechen für sich.

The Walking Dead Facts

Mit einer positiven Bewertungsrate von insgesamt 95 % gehört „The Walking Dead: The Telltale Series“ zu einer der beliebtesten Videospiele der Telltale-Games. Momentan gibt es die Definitive Series des Spiels, „The Walking Dead: The Telltale Definitive Series“, auf Steam für nur 16,99 €. Doch beeilt euch! Das Angebot läuft am 14. August 2023 aus! Das Bundle kostet normalerweise 49,99 € und beinhaltet alle vier Staffeln des beliebten Videospiels. Des Weiteren gibt es die Extra-Episode „The Walking Dead: Michonne“. Die 23 Episoden bringen euch Spielspaß für 50 Stunden. Umso besser, dass Steam jetzt eine Preisreduzierung von 66 % anbietet!

Telltale Games: Ein Riesenerfolg, der doch im Ruin endete

Das Entwicklerstudio Telltale Games wurde im Jahr 2004 von einer Gruppe von ehemaligen Mitarbeitern des Entwicklerstudios LucasArts („Monkey Island“-Reihe) ins Leben gerufen. Sie veröffentlichten story-basierte Spiele zu beliebten Franchises, wie zum Beispiel „Game of Thrones“ oder „Batman“. Die Spiele feierten großen Erfolg, doch 2018 wurden erst mehrere Mitarbeiter entlassen bis es schließlich Ende 2018 zu einer endgültigen Schließung des Studios kam. Angekündigte Telltale-Spiele wie „The Wolf Among Us 2“ oder „Stranger Things“ mussten abgesagt werden.

Hoffnung für weitere Telltale-Spiele

Seit 2019 übernahm die Firma LCG Entertainment die Rechte an dem Namen „Telltale“ und kündigte auf den Gameawards 2019 die Fortsetzung der Arbeit an dem Titel „The Wolf Among Us“ an, welches im Laufe des Jahres 2024 erscheinen wird. Im Juli 2023 erschien das Telltale-Spiel „The Expanse: A Telltale Series“. Die Serie soll insgesamt fünf Episoden umfassen, welche zwischen Juli und September 2023 erscheinen sollen. Das Spiel basiert auf der gleichnamigen Sci-Fi-Serie und die Hauptrolle der Camina Drummer wird von der Schauspielerin Cara Gee gesprochen, welche die Rolle auch in der Serie übernahm. „The Expanse“ erzählt die Geschichte von Camina Drummer, welche an Bord des Raumschiffes Artemis in einen drohenden Konflikt in unserem Sonnensystem gerät.

