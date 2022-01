Wer auf der Suche nach einem günstigen Android-Tablet ist, das nicht zu groß ausfällt und dazu auch noch mit einem LTE-Modem ausgestattet ist, kann heute bei Aldi zuschlagen. Dort wird das Lenovo Smart Tab M8 mit Ladestation bald sehr günstig verkauft.

Aldi verkauft bald Android-Tablet mit LTE für 129 Euro

Es muss nicht immer ein Tablet von Samsung oder Apple für viel Geld sein. Wer einfach nur hin und wieder etwas auf einem Android-Tablet machen möchte, kann auch zum Lenovo Smart Tab M8 greifen, das ab dem 27. Januar 2022 für 129 Euro bei Aldi Süd verkauft wird (bei Aldi Süd anschauen). Kundinnen und Kunden von Aldi Nord gehen leer aus.

Das Android-Tablet ist mit seinem 8-Zoll-IPS-Display relativ kompakt, sodass es auch unterwegs genutzt werden kann. Deswegen ist hier auch ein LTE-Modem verbaut. Die Aldi-Talk-SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben ist auch direkt dabei. Händler wie MediaMarkt verlangen mit 149 Euro deutlich mehr (bei MediaMarkt anschauen).

Zum Lieferumfang gehört auch eine Ladestation. Man muss das Tablet beim Aufladen also nicht immer mühsam an ein Kabel stecken, sondern kann es in der Ladestation auch weiter nutzen. Perfekt für die Küche oder Ähnliches, um dann beispielsweise Videos zu schauen.

Aldi hat schon früher Lenovo-Tablets verkauft:

Aldi-Tablet Lenovo Smart Tab M10 mit Alexa

Für wen lohnt sich der Kauf des Lenovo-Tablets von Aldi?

Im Grunde für alle, die nur hin und wieder etwas mit einem relativ kleinen Tablet machen wollen. Technisch gesehen ist das Lenovo Smart Tab M8 ein Einsteiger-Tablet mit HD-Auflösung, 2 GB RAM, 32 GB internem Speicher, Quad-Core-Prozessor und Android 10 als Betriebssystem. Durch das LTE-Modem wird aber mehr daraus. Man kann es auch mobil nutzen, beispielsweise im Auto. Die Ladestation macht es dann zur Zentrale im Haus. Beispielsweise um Inhalte zu konsumieren oder für die Smart-Home-Steuerung. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Von der technischen Ausstattung darf man sich aber keine Wunder erwarten. Es ist und bleibt nun einmal ein Android-Tablet für 129 Euro, bei dem die Leistung relativ beschränkt sein dürfte. Wer den perfekten Einsatzzweck für dieses Gerät findet, dürfte aber zufrieden sein.