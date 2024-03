Aldi hat eine Outdoor-Küche mit großem Luxus-Gasgrill im Angebot

Wenn ihr für diese Grillsaison nicht einfach nur einen normalen Gasgrill sucht, sondern eine kleine Outdoor-Küche, dann solltet ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort ist nämlich der Enders Kansas Pro 4 SIK Turbo II mit vielen Besonderheiten im Angebot.

Aldi verkauft Outdoor-Küche mit Gasgrill für 849 Euro

Die neue Grillsaison steht vor der Tür und damit genau die richtige Zeit, um sich einen neuen Gasgrill anzuschaffen, wenn es das alte Modell nicht mehr bringt. Wollt ihr direkt dick auffahren und euch eine kleine Outdoor-Küche leisten, dann solltet ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird der Enders Kansas Pro 4 SIK Turbo II für 849 Euro verkauft, der nicht nur über einen Luxus-Gasgrill mit vielen Extras verfügt, sondern auch über ein Spülbecken. Inklusive Versandkosten kommt ihr auf 894,90 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Anzeige

Enders Kansas Pro 4 SIK Turbo II Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.03.2024 17:32 Uhr

Ein Preisvergleich ist schwer, denn dieses Modell wird aktuell nur bei Aldi verkauft. Eine etwas schwächer ausgestattete Version von Enders mit einer einzelnen Turbo-Zone und nicht komplett in Edelstahl-Optik kostet um die 800 Euro. Wäre auch eine gute Option, wenn ihr auf einzelne Features verzichten könnt.

Anzeige

Enders Kansas II Pro 4 SIK Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.03.2024 17:36 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf eines solchen Gasgrills?

Wenn ihr so viel Geld für eine Outdoor-Küche mit Gasgrill ausgebt, dann müsst ihr diesen auch wirklich ausnutzen. Die Investition lohnt sich nicht, wenn das Teil auf der Terrasse verrottet. Ihr bekommt einen wirklich starken Gasgrill mit vier Brennern im Garraum. Zwei davon sind Turbo-Brenner, mit denen ihr euer Grillgut ordentlich anbraten könnt. Weiterhin ist im hinteren Bereich zusätzlich ein Infrarotbrenner verbaut, mit dem ihr Spieße ideal zubereiten könnt.

Anzeige

An der Außenseite habt ihr einen Gasbrenner für Pfannen und Töpfe zur Verfügung sowie ein Waschbecken. Zudem einiges an Stauraum, um beispielsweise eine 11-kg-Gasflasche zu verstauen. Das alles in einem schönen Gehäuse aus Edelstahl mit einem Sichtfenster, damit ihr euer Grillgut immer im Blick habt und den Deckel nicht permanent öffnen müsst. Aldi legt im Übrigen auch eine Wetterschutzhülle bei, sodass der Grill im Freien gut geschützt ist.