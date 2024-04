Aldi verkauft Montag exklusiv brandneues E-Bike zum Sparpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen E-Bike für die kommende Fahrradsaison seid, dann solltet ihr am 29. April 2024 bei Aldi reinschauen. Der Discounter verkauft exklusiv ein brandneues Modell von Prophete, das ordentlich was zu bieten hat und nur 999 Euro kostet.

Aldi verkauft neues E-Bike von Prophete für 999 Euro

Beim Discounter Aldi bekommt ihr immer wieder E-Bikes zu richtig guten Preisen. Ab dem 29. April 2024 nimmt Aldi mit dem Prophete E-SUV Stack ein ganz besonderes Modell ins Programm. Dieses gibt es nämlich zunächst nur dort zu kaufen. Verkauft wird das E-Bike lokal bei Aldi Nord und über den Onlineshop für je 999 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Im Onlineshop kommen noch Versandkosten hinzu. Bei Aldi Süd gilt das Angebot vor Ort nicht an diesem Datum. Gut möglich, dass es später angeboten wird.

Im Prospekt ist das neue Prophete-E-Bike mit seinen Eigenschaften gelistet. (Bildquelle: Aldi-Prospekt)

Optisch und technisch macht das neue E-Bike von Aldi wirklich was her. Ihr bekommt einen Rahmen, den sowohl Männer als auch Frauen fahren können. Die Rahmengröße beträgt 48 cm, was recht universell ist. Ihr dürft nicht zu groß oder zu klein sein. Bis 1,80 cm dürfte es passen. Idealerweise kauft ihr bei Aldi Nord im Laden und könnt euch vorher von der Größe selbst überzeugen. Auf dem Bild ist aber auch gut zu sehen, dass es viele Einstellungsmöglichkeiten am Lenker gibt. Etwas anpassen lässt sich das Rad also.

Das Prophete-E-Bike besitzt eine Vollausstattung. Ihr bekommt einen Heckmotor mit 40 Nm Antriebskraft. Der Akku ist sehr sichtbar integriert, lässt sich zum Laden jedoch leicht entnehmen. Er misst 418 Wh und soll bis zu 120 km schaffen. Hierbei kommt es natürlich stark auf die gewählte Unterstützung an. Vorinstalliert ist eine komplette Beleuchtung, ein Fahrradständer, Schutzbleche und ein Gestell für eine Tasche hinten. Dazu gibt es hydraulische Scheibenbremsen, die in der Preisklasse keine Selbstverständlichkeit sind. Damit dürfte das Rad zuverlässig zum Stehen kommen. Auch die Reifen und Felgen sehen brauchbar aus. Für den Preis also durchaus ein solides Angebot.