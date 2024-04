Aldi verkauft neuen 4K-Fernseher früher als gedacht zum Sparpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem soliden Fernseher seid, der euch kein Vermögen kostet, aber eine gute Ausstattung besitzt, dann solltet ihr bei Aldi reinschauen. Im Onlineshop wird nämlich jetzt schon ein 4K-Fernseher von Medion verkauft, der eigentlich erst ab dem 2. Mai 2024 angeboten werden sollte. So könnt ihr euch den Fernseher früher sichern.

Aldi verkauft Medion-Fernseher für 369 Euro

Bei Aldi gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Fernsehern. Im kommenden Prospekt ist mir der Medion X15517 für 369 Euro ins Auge gefallen. Diesen gab es bisher noch nicht im Angebot. Laut dem Prospekt soll der Verkauf erst am 2. Mai beginnen. Doch so lange möchte Aldi wohl nicht warten. Ihr könnt den 4K-Fernseher nämlich jetzt schon im Onlineshop kaufen. Es kommen noch die üblichen Kosten für die Spedition dazu, sodass ihr am Ende bei 414,90 Euro landet (bei Aldi anschauen).

Anzeige

Medion Smart TV X15517 mit 55 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.04.2024 12:35 Uhr

Für den Preis bekommt ihr einen schicken 55-Zoll-Fernseher mit ziemlich dünnen Rändern an den Seiten. Der LCD-Bildschirm löst mit 4K auf und unterstützt Features wie HDR, wodurch das Bild bei Filmen und Serien optimiert wird. Es handelt sich um einen Smart-TV, sodass die beliebtesten Streaming-Dienste unterstützt werden. Zugang zum Netz erhaltet ihr per WLAN oder LAN. Für klassisches TV steht ein HD-Triple-Tuner zur Verfügung. Außerdem könnt ihr externe Geräte über die drei HDMI-2.0-Anschlüsse und zwei USB-Ports anschließen. Wollt ihr den Fernseher aufhängen, dann habt ihr es ganz einfach, denn es wird der VESA-Standard mit einem Lochabstand von 200 x 200 mm unterstützt.

Anzeige

Im Video könnt ihr euch den Aldi-Fernseher anschauen:

Medion Smart-TV X15517 vorgestellt

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Medion-TVs?

Im Grunde genommen für alle, die nicht zu viel Geld für einen High-End-Fernseher ausgeben wollen. Der Medion-TV deckt alles ab, was man so brauchen kann. Ihr bekommt einen großen und schicken Fernseher, der über Smart-TV-Funktionen verfügt und an dem ihr alles anschließen könnt.

Anzeige

Bei dem niedrigen Preis müsst ihr aber einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Beispielsweise gibt es keine 120 Hz und auch kein HDMI 2.1. Das ist aber nur wichtig, wenn ihr beispielsweise eine PS5 anschließen möchtet. Dann wird das Potenzial der Konsole nämlich nicht komplett ausgeschöpft.

Ähnlich günstig ist ein vergleichbares Modell von Hisense, das ihr bei Amazon aktuell sogar etwas billiger bekommt (bei Amazon anschauen). Dieses Modell hat jedoch ein besseres QLED-Panel.