50 % Rabatt auf Steam: Zombie-Hit schlurft in die Topseller

Solltet ihr eure Steam-Bibliothek günstig aufstocken wollen, solltet ihr einen Blick auf Dead Island 2 werfen. Das Spiel ist derzeit zu 50 Prozent reduziert, nachdem der Zombie-Hit seinen Weg auf Valves Plattform gefunden hat.

Steam Facts

Topseller auf Steam: Holt euch Dead Island 2 günstig

Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen von PC-Spieler. Die große Auswahl und zahlreiche Rabatte locken Videospiel-Fans regelmäßig auf die Plattform. So auch der Rabatt bei Dead Island 2. Bis zum 29. April 2024 zahlt ihr dafür nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro, doch nicht nur die Basis-Version des Spiels ist reduziert.

Anzeige

Ebenfalls bis zum 29. April 2024 reduziert, erhaltet ihr außerdem die Deluxe Edition für 32,49 Euro statt 64,99 Euro und die Gold-Edition für 39,99 Euro statt 79,99 Euro – auch hier spart ihr also 50 Prozent (jetzt bei Steam ansehen).

Worum geht es eigentlich in dem Spiel? Ihr stellt euch einem tödlichen Virus, der sich in Los Angeles ausbreitet und die Einwohner in Zombies verwandelt. Ihr seid immun und deckt die Wahrheit hinter dem Ausbruch auf, während ihr euch zum „ultimativen Zombie-Jäger“ entwickelt.

Anzeige

Der Gameplay-Trailer erlaubt einen Blick auf das Spiel:

Dead Island 2 – neuer Gameplay-Trailer

Dead Island 2 bei Steam: Missverständnis sorgt für schlechte Wertung

Nach einem Jahr Epic-Games-Exklusivität ist Dead Island 2 neu auf Steam und befindet sich zur Erstellung dieses Artikels auf Platz 1 der Steam-Topseller. Die Bewertung des Spiels fällt dort allerdings nicht so gut aus – was an einem großen Missverständnis liegen könnte (Quelle: Steam-Topseller).

Anzeige

In den Steam-Bewertungen gibt es sowohl positive Stimmen von Spielern, die sich freuen, den Zombie-Hit endlich auf Steam zu erwerben und das Warten als lohnend empfinden, als auch negative Rückmeldungen von Nutzern, die sich über die Abhängigkeit vom Epic Games Launcher beschweren und das Spiel deshalb schlecht bewerten.

Sowohl Gamer als auch der Support von Dead Island 2 bestätigen allerdings, „dass das Spiel keine Verbindung zu einem persönlichen Epic Games-Account erfordert, um den Einzelspieler- oder Koop-Modus mit anderen Steam-Spielern zu spielen.“ (Quelle: Steam Forum/Steam)