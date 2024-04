Sea of Thieves: Alles zu Crossplay zwischen PS5 und Xbox oder PC

Da nun auch Piraten auf der PlayStation 5 in See stechen dürfen, fragen sich viele, ob es Crossplay zwischen PC und Konsole oder PS5 und Xbox Series X/S in Sea of Thieves gibt. Alles zu den Crossplay-Funktionen und PS5-Boni erfahrt ihr hier.

Sea of Thieves Facts

Anzeige

In welchem Umfang bietet Sea of Thieves Crossplay?

Es gibt auch für neue Spieler gute Nachrichten: Sea of Thieves bietet Crossplay im vollen Umfang. Zum ursprünglichen Release in 2018 konnten PC- sowie Xbox-Besitzer zusammen zocken. Nun schließen sich auch PS5-Spieler an, denn Crossplay gibt es für alle Plattformen und zwischen allen Systemen.

Zwar könnt ihr Sea of Thieves auch alleine spielen, doch sein volles Potenzial entfacht das Piraten-Abenteuer im Online-Modus mit Freunden oder Fremden. Durch Crossplay auf der PS5 werden die Lobbys nun mit vielen neuen Spielern gefüllt.

Anzeige

Sea of Thieves: Pre-Order Boni der PS5-Version

Wie wird Crossplay zwischen PS5 und anderen Plattformen funktionieren?

Details zu Crossplay-Funktionen auf der PS5 oder wie das plattformübergreifende Spiel zwischen PlayStation- und Xbox-Konsolen genau funktioniert, gibt es bisher nicht.

Anzeige

Gut möglich, dass ihr in Sea of Thieves eine eigene ID zugewiesen bekommt, die ihr dann mit Spielern auf anderen Plattformen teilen könnt, um gemeinsam einer Lobby beizutreten. Auf dem PC zum Beispiel, konntet ihr Xbox-Freunde über Gamertags hinzufügen und anschließend einladen.

DLCs, Extras und andere Boni in der PS5-Version

Sea of Thieves gibt es sein nunmehr sechs Jahren, da haben sich viele DLCs, Erweiterungen und Bonus-Inhalte angehäuft. Diese waren stets kostenlos, weshalb ihr sie auch in der PS5-Version spielen oder nutzen könnt.

Standard, Premium oder Deluxe? Auch auf der PS5 gibt es verschiedene Versionen. (Bildquelle: Rare)

PC- oder Xbox-Spieler haben also keine Vorteile – außer Spielerfahrung. Boni in Form von Begleitern oder kosmetischen Gegenständen gibt es dennoch. Neben der Standard Edition, gibt es auch eine Premium- und Deluxe-Version des Spiels.

Schon gewusst? Zum ersten Mal in ihrer 40-jährigen Geschichte, erscheint ein Spiel von Entwickler Rare auch für Sonys PlayStation. Viele von euch werden Rare von Spielen wie Battletoads, Donkey Kong Country oder GoldenEye 007 kennen.