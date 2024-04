Keine 25 Euro bei Amazon: Ein Muss für iPhone- und Smartphone-Nutzer

Wer sein iPhone, Smartphone, Tablet oder sein Notebook auf Reisen laden möchte, ist oftmals auf passende Reiseadapter für den Strom angewiesen. Ein Muss für alle Nutzer, die international unterwegs sind. Bei Amazon gibt es einen solchen Adapter jetzt viel günstiger. Der kann aber noch viel mehr, denn das Netzteil ist direkt mit eingebaut – ziemlich clever.

Der Sommer steht quasi schon vor der Tür und spätestens dann beginnt auch die Reisezeit. Wer international unterwegs ist, kann aber nicht unbedingt erwarten, dass seine Ladegeräte und Netzteile überall funktionieren werden. Ein Reiseadapter für die jeweilige Steckdose ist dann gesucht.

Günstiger bei Amazon: Reiseadapter mit Netzteil für iPhone und Co.

Gefunden haben wir jetzt bei Amazon den Momax Reiseadapter 1-World 35W. Der ist universell und versteht sich nicht nur auf verschiedene Steckdosen weltweit, sondern hat gleich noch ein Netzteil mit 35 Watt eingebaut. Derart ausgestattet können iPhone, iPad, Smartphone oder sogar ein kleines MacBook direkt mit Strom betankt werden.

Regulär kostet das nützliche Teil bei Amazon knapp 34 Euro, aktuell zahlt ihr aber nur 24,99 Euro (bei Amazon ansehen). Ihr spart also sofort glatte 9 Euro. Wahlweise gibt es den Reiseadapter auch in Weiß statt Schwarz (bei Amazon ansehen).

Momax Reiseadapter 1-World 35W Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2024 09:24 Uhr

Der multifunktionale Reiseadapter passt auf verschiedenste Steckdosen, jeweils nach EU-, UK-, US- und AUS-Standard. Damit deckt der Momax mehr als 150 verschiedene Länder und Regionen ab. An zusätzlichen Anschlüssen bietet der Adapter zudem 3 USB-C-Ports und 2 USB-A-Ports. Dank des eingebauten Netzteils mit einer maximalen Leistung von 35 Watt lässt sich sogar beispielsweise ein MacBook Air aufladen. Alternativ lädt der Adapter gleichzeitig auch iPhone, iPad, Powerbank und vieles mehr. Bis zu 6 Geräte können am Ende gleichzeitig geladen werden.

Was der alles kann:

Momax Reiseadapter 1-World 35W

Wichtig für die Sicherheit: Der Adapter verfügt über austauschbare Überlastsicherungen. Die schalten den Strom rechtzeitig ab, sollte die Stromstärke zu hoch ausfallen. In dem Zusammenhang sollte man wissen, dass der Adapter im 220-230V-Netz maximal mit 2.500 Watt belastet werden kann. Bei 110-130V sind es maximal 1.250 Watt und bei 100V maximal 1.000 Watt. In den meisten Fällen sollte dies für die mitgeführten Geräte auf einer Reise aber mehr als genügen.

Aktuelle Kundenmeinung: Im Schnitt 4,6 Sterne

Bei den bisherigen Kundinnen und Kunden von Amazon ergattert der Momax Reiseadapter 1-World 35W eine Bewertung von ziemlich guten 4,6 von 5 maximalen Sternen. Bei über 800 Stimmen ein repräsentatives Bild der Qualität, wie wir meinen.

Nicht vergessen: Wir wissen leider nicht, wie lange der Sonderpreis von nur 24,99 Euro gilt. Im Zweifelsfalle aber lieber nicht zu lange überlegen, denn spätestens wenn die Lagerware aufgebraucht ist, dürfte das Angebot beendet sein.

