Mehr Fallout: Amazon macht Gaming-Fans riesige Freude

Amazon will mehr Fallout. Nur eine Woche nach dem Release der Videospiel-Adaption macht die Streaming-Plattform jetzt eine große Ankündigung, über die sich alle Fans der Serie freuen werden.

Fallout 76 Facts

Fallout geht weiter: Amazon macht große Ankündigung

Film- und Serien-Adaptionen von Videospielen enden zu oft in der Totalkatastrophe. Die Fallout-Serie auf Amazon Prime Video scheint dagegen alles richtig zu machen. Sowohl Gaming-Fans als auch professionelle Kritiker zeigen sich überzeugt. Jetzt will der Streaming-Anbieter die Zuschauer nicht lange bangen lassen und kündigt neue Folgen für die Erfolgsserie an.

Anzeige

Auf X (vormals Twitter) schreibt Amazon, dass die Fallout-Serie eine zweite Staffel bekommen wird. Ein geplanter Release-Zeitraum wird noch nicht angegeben. In einem Statement freut sich Jennifer Salke, Chef der Amazon MGM Studios, auch darüber, gleichzeitig die Erwartungen der Spieler zu erfüllen und Millionen neue Fans für das Franchise gewinnen zu können. Sie bedankt sich weiterhin bei der Besetzung für die herausragende Arbeit, bei den Produzenten und zuletzt bei Bethesda (Quelle: IGN).

Schaut euch hier den Trailer für die erste Staffel der Fallout-Serie an:

Fallout – Trailer Deutsch

Fallout: Fortsetzung war schon fast sicher

Die Fallout-Serie ist ein waschechter Streaming-Erfolg und lockt auch einige neue Fans zu den Rollenspielen. Die Ankündigung einer Fortsetzung war unter diesen Umständen nur eine Frage der Zeit. Tatsächlich war hinter den Kulissen schon länger klar, dass es mit Fallout weitergehen wird. Schon vor dem Release hat sich Amazon Steueranreize vom US-Bundesstaat Kalifornien gesichert. Im Gegenzug muss die zweite Staffel dann auch dort gedreht werden. Die Dreharbeiten für die erste Staffel fanden noch größtenteils in New York und Utah statt.

Anzeige

Auch inhaltlich ist die Fortsetzung der Fallout-Serie keine große Überraschung. Das Finale der ersten Staffel lässt keinen Zweifel daran, das noch weitere Abenteuer in der Postapokalypse geplant sind.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.