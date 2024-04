Mittelalter-Hit Kingdom Come Deliverance 2 wird richtig düster – und ich liebe es!

Kingdom Come Deliverance 2 wird Ende 2024 auf dem Rollenspieltisch der Videospielwelt erscheinen. Wir haben vorab einen Blick auf das RPG-Sequel geworfen – und was wir gesehen haben, sieht außerordentlich spannend aus.

Kingdom Come Deliverance 2 setzt auf alte Stärken, will sie aber besser machen

Von einer möglichen Fortsetzung des Action-RPG-Hits Kingdom Come Deliverance habe ich mir vor allen Dingen eines erhofft: Dass es seine Stärken beibehält und ausbaut, und gar nicht erst versucht, einen komplett neuen Weg zu gehen. Immerhin gehört Kingdom Come Deliverance zu den immersivsten Mittelalter-Spielen unserer Zeit – ein richtiges Fest für First-Person-Fans, die einer interaktiven Welt so nah wie möglich kommen wollen.

Als ich nun einen Blick auf Kingdom Come Deliverance 2 werfen durfte, wurde ich nicht enttäuscht: Die Geschichte von Heinrich wird fortgesetzt und die Gameplay-Stärken des Vorgängers scheinen nicht nur gleich geblieben, sondern verbessert worden zu sein. In der First-Person-Perspektive begebt ihr euch erneut auf eine Reise durch das mittelalterliche Böhmen des 15. Jahrhunderts.

Kingdom Come Deliverance 2 – offizieller Ankündigungs-Trailer

auf YouTube

Die Map von KCD2 soll doppelt so groß wie im ersten Teil sein und sie umfasst dieses Mal auch eine richtig große Mittelalter-Stadt: Kuttenberg sei riesig, so der Entwickler Warhorse Studios. Es sei sogar ein wenig zu groß. Anstatt durch schlammige und ärmliche Dörfer zu waten, werdet ihr mit dem Herz der Zivilisation des europäischen Mittelalters konfrontiert. Daneben gibt es auch Wälder und ländliche Flächen, die in der Präsentation richtig malerisch aussahen.

Wanderungen durch die Map sollen immer belohnt werden: Hier verstecken sich so manche Geheimnisse, die ihr nur findet, wenn ihr vom Weg abgeht. Und wenn ihr auf unschöne Überraschungen wie Wölfe oder Banditen trefft, solltet ihr wie auch schon im Vorgänger wissen, wie ihr mit euren Waffen umgeht: In Echtzeit-First-Person-Kämpfen könnt ihr euch mit Schwertern, stumpfen Waffen sowie Bögen, Armbrüsten und den ersten Modellen von mittelalterlichen Schusswaffen beweisen. Auch Schleichangriffe sollen möglich sein.

Echtzeitkämpfe fordern euer Können heraus: Schon im ersten Teil gehörte zum Führen eines Schwerts weit mehr dazu, als nur wild drauflos zu hacken. (Bildquelle: Deep Silver)

Spielerisch sollt ihr weiterhin jede Menge Freiheiten in der Charakterentwicklung von Heinrich haben. Zwar spielt ihr einen festgelegten Protagonisten, doch ihr könnt seine Erscheinung, seine Fähigkeiten und seine Ausrüstung frei gestalten. Während ihr euch stets entscheiden müsst, was ihr tut und wie ihr auf die Ereignisse in eurem Umfeld reagiert, könnt ihr auch etlichen Nebentätigkeiten nachgehen – wie etwa Alchemie, Schmieden, Stehlen oder auch Bogenschießen. Seid ihr ein ehrenvoller Ritter, der sich stets heldenhaft benimmt, oder wollt ihr dunkleren Trieben nachgeben?

Ihr müsst den ersten Teil noch nachholen? Schaut hier:

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition (Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.04.2024 20:01 Uhr

Kingdom Come Deliverance 2 soll düsterer werden – und ich freue mich darauf

Nach dem Ende von Kingdom Come Deliverance hat Heinrich mit einem Trauma zu kämpfen, das euch im zweiten Teil begleiten wird. Zudem wird er von dem Drang nach Rache angetrieben – eine ziemlich düstere Kombination, die euch und Heinrich wohl auf eine harte Probe stellen wird.

Allzu viel wurde von der Story in KCD2 nicht verraten, doch scheinbar sind die Probleme nicht kleiner, sondern vielmehr größer geworden: Heinrich wird sich in die Angelegenheiten von Königen verstricken und wahrscheinlich schwierige Entscheidungen treffen müssen, während er seinen Werdegang zu einem wahren Ritter beschreitet. Und wie das ausgeht, soll allein an euch liegen.

Krieg braut sich zusammen. Welchen Weg werdet ihr in der Mittelalterwelt von Kingdom Come Deliverance 2 einschlagen? (Bildquelle: Deep Silver)

Neben all dem Ernst bleibt aber sicher auch Zeit für Erholung und Spaß: Altbekannte Charaktere wie der Adelige Hans Capon treten wieder auf und ich bin gespannt, welche Eskapaden die beiden dieses Mal bestehen müssen.

Insgesamt konnte ich während der kurzen Vorschau nur einen kleinen Blick auf Kingdom Come Deliverance 2 werfen. Was dort aber gezeigt wurde, scheint mir genau den richtigen Weg einzuschlagen: Ein neues Kingdom Come Deliverance, das sich voll auf seine Stärken konzentriert.

Wie düster KCD2 tatsächlich wird und wie viel ihr von der Story selbst entscheiden könnt, werden wir sicherlich spätestens zum geplanten Release Ende 2024 erfahren. Kingdom Come Deliverance 2 erscheint für PC, PS5 und Xbox Series.