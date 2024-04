Steam-Topseller: Brandneues Rollenspiel fegt jede Konkurrenz beiseite

Steam hat einen neuen König. Ein kürzlich erschienenes Rollenspiel nimmt es selbst mit den größten PC-Spielen auf und stürmt an die Spitze der Topsellerliste. Die Early-Access-Version von No Rest for the Wicked wird von Spielern allerdings nicht uneingeschränkt empfohlen.

Steam Facts

Neues Action-RPG erobert Steam

Ein neues Action-Rollenspiel erreicht aus dem Stand einen großen Steam-Erfolg. No Rest for the Wicked landet nur einen Tag nach Release auf dem ersten Platz der PC-Topseller. Selbst Gaming-Dauerbrenner wie Counter-Strike 2, Dota 2 oder das Steam-Deck müssen sich geschlagen geben (Quelle: Steam-Topseller).

Anzeige

No Rest for the Wicked ist das neue Spiel vom Entwickler Moon Studios, der auch für die gefeierten Plattformer Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps verantwortlich ist. Das neue Action-RPG setzt jetzt aber auf knackige Kämpfe, in denen ihr euch auf verschiedene Waffen einstellen und das Angriffsmuster der Gegner genau studieren müsst.

Aktuell befindet sich No Rest for the Wicked noch im Steam-Early-Access. Im Spiel enthalten ist darum nur das erste große Kapitel der Storykampagne, aber auch Nebenquests und eine große Auswahl an Waffen und Fähigkeiten. Bis zum fertigen Release sollen unter anderem weitere Regionen, neue Gegner und Bosse und ein Multiplayer-Modus folgen.

Anzeige

Ihr könnt euch No Rest for the Wicked jetzt für 35,99 Euro auf Steam kaufen. Bis zum 2. Mai ist der Preis noch um 10 Prozent reduziert. Danach wird das Spiel die vollen 39,99 Euro kosten.

No Rest for the Wicked Moon Studios GmbH

Schaut euch hier den Launch-Trailer für No Rest for the Wicked an:

No Rest for the Wicked: Offizieller Early-Access-Launch-Trailer

Was sagen Steam-Spieler zu No Rest for the Wicked?

Die Steam-Bewertungen für No Rest for the Wicked fallen aktuell gemischt aus. Nur 59 Prozent der mehr als 3.400 Reviews würden das Spiel weiterempfehlen. Gelobt werden vor allem die kniffligen Kämpfe und die wunderschöne Grafik. Allerdings gibt es auch viel Kritik. Spieler berichten beispielsweise von heftigen Performance-Problemen. Auch die hakelige Steuerung bereitet vielen Probleme – besonders mit Maus und Tastatur. Bis zum Ende der Early-Access-Phase kann sich hier natürlich noch viel tun.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.