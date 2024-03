Piraten-Hit auf Steam im Angebot: Beliebtes MMO 50 Prozent günstiger

Im Piraten-Genre führt trotz Skull and Bones noch immer kein Weg an Sea of Thieves vorbei. Das gefeierte MMO ist derzeit auf Steam im Angebot, Hobby-Freibeuter sollten also unbedingt einen Blick riskieren.

Sea of Thieves Facts

Mit Sea of Thieves haben die Xbox Game Studios geschafft, woran Ubisoft bereits gefühlt seit Jahrzehnten arbeitet: Ein Piraten-Abenteuer mit einer Open-World, in der Spieler online zusammen mit anderen losziehen, erkunden und nach Lust und Laune auf Raubzüge gehen können. Auf Steam schippert das Spiel aktuell wegen eines massiven Rabatts wieder in die Bestseller-Charts.

Anzeige

Sea of Thieves: Steam-Hit im Angebot

In Sea of Thieves bereist ihr alleine oder mit anderen Spielern eine Open-World, geht auf Schatzjagden, erkundet geheimnisvolle Inseln, plündert und rekrutiert neue Crew-Mitglieder nach Lust und Laune. Kurzum, ihr lebt das Piratenleben und könnt von Fall zu Fall entscheiden, ob ihr euch mit anderen Spielern verbünden wollt oder sie als Feinde wahrnehmt.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Sea of Thieves an:

Sea of Thieves: A Pirate's Life Gameplay-Trailer

Das Piraten-Abenteuer von Entwickler Rare trifft nicht nur bei Spielern, die schon lange auf Skull & Bones warten, auf Begeisterung. Das MMO in Cartoon-Optik hat bei weit über 260.000 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung auf Steam. Aktuell könnt ihr euch das Live-Service-Game mit einem Rabatt von 50 Prozent schnappen – Sea of Thieves kostet somit nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 21. März 2024 gültig (bei Steam ansehen).

Anzeige

Sea of Thieves: 2024 Edition Rare Ltd

Steam-Charts: MMO-Hit kehrt in die Bestseller zurück

Der 50-Prozent-Rabatt schwemmt Sea of Thieves zurück in die Steam-Charts – allerdings schafft es das MMO nicht ganz in die Top 10. Da auf Steam derzeit im Rahmen des Spring Sales zahlreiche Spiele stark im Preis reduziert sind, ist dies aber keine Schande, schließlich sind mit Spielen wie Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy und Ready Or Not nun einmal viele andere namhafte Spiele in den Bestsellern vertreten. (Quelle: Steam)

Anzeige

Weit oben in den Steam-Charts findet sich aktuell auch ein stark reduziertes und gefeiertes Survival-Horror-Spiel:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.