91 Prozent positiv auf Steam: Mittelalter-RPG wird wieder zum Bestseller

Das beliebte RPG Wartales erobert erneut die Steam-Charts. Dank einem ordentlichen Rabatt sichert sich das Open-World-Game im Mittelalter wieder einen Platz in den Top 10 der PC-Plattform.

Wartales erobert Platz 10 in der Steam-Topsellerliste

Das taktische Mittelater-RPG Wartales ist kein Unbekannter, wenn es um die Topseller-Liste von Steam geht. Bereits in seiner Early-Access-Phase und auch nochmal zum offiziellen Release konnte das Spiel die PC-Spieler überzeugen.

Jetzt ist es zurück und belegt aktuell den zehnten Platz hinter erfolgreichen Neuzugängen wie No Rest for the Wicked oder aber dem wiedererstarkten Fallout 4 (Quelle: Steam)

Wartales ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, dass euch eine Söldnertruppe befehligen lässt, die durch die weitläufige Welt streift und dabei Kopfgelder einsammelt.

Es ist dabei im Mittelalter angesiedelt und setzt auf ein taktisches Kampfsystem. Wie das Rollenspiel in Aktion aussieht, könnt ihr dem folgenden Trailer entnehmen:

Wartales: Launch-Trailer

Rollenspiel lockt mit Rabatt von 25 Prozent

Das Spiel lockt aktuell außerdem mit einem kleinen Rabatt von 25 Prozent für das Grundspiel. Damit wird das ansonsten 34,99 Euro kostende RPG bis zum 24. April auf 26,24 Euro reduziert. Auch beim DLC spendieren euch die Entwickler einen Rabatt von 25 Prozent. Dadurch kostet diese noch 14,99 Euro.

Die Inhaltserweiterung „Pirates of Belerion“ bietet euch neue Möglichkeiten der Erkundung. Stellt eine Schiffscrew zusammen, besegelt mit ihr neue Territorien und erbeutet auf dem Weg alles, was ihr schnappen könnt. Das Grundspiel hat im Zuge auch ein Inhalts-Update verpasst bekommen, was zum Beispiel eine neue Klasse und mehr Charakter-Customization bringt.

Wartales Shiro Games

Seit dem Release haben sich knapp 20.000 Rezensionen angesammelt, die dem Rollenspiel eine sehr positive Wertung einbringen. Immer wieder werden Vergleiche zu Spielen wie Battle Brothers oder Mount and Blade gezogen – wer solche Spiele mag, wird wohl auch mit Wartales seine helle Freude haben.

Dürfen es noch mehr Rollenspiele sein? Folgende Bilderstrecke zeigt euch die absoluten Muss-Spiele für jeden RPG-Fan:

