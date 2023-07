Um alle Erfolge und Achievements im Steam-Hit Dave The Diver freizuschalten, müsst ihr unter anderem alle Blaupausen für Waffen sammeln, alle Bosse fangen oder euer Restaurant auf den höchsten Rang bringen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Freischaltbedingungen für alle Achievements.

Dave The Diver Facts

Alle Erfolge und Achievements in Dave The Diver

In Dave The Diver könnt ihr insgesamt 43 Achievements freischalten. Im Folgenden listen wir euch alle Erfolge von Dave The Diver mit den Freischaltbedingungen auf.

Bancho Sushi ist Zurück!

Freischaltbedingung: Sushi Restaurant repariert.

Unterwasser Revolverheld

Freischaltbedingung: Waffen-Tutorial abgeschlossen.

Neuer Unterwasser Freund

Freischaltbedingung: Delfin-Bitte abgeschlossen.

Bessere Ausrüstung

Freischaltbedingung: Erste Ausrüstungsaufwertung.

Unterwasser Zivilisation!

Freischaltbedingung: Unterwasser Dorf entdeckt.

Tiefsee Taucher

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal in Tiefsee eingetaucht.

Kulinarischer Forscher

Freischaltbedingung: 5 neue Gerichte entwickelt.

Kulinarischer Meister

Freischaltbedingung: 5 Gerichte verbessert.

Ah, der Laden sieht gut aus!

Freischaltbedingung: Erstes Innenelement gekauft.

Influencer

Freischaltbedingung: Bronze Level in Cooksta erreicht.

Schrottsammler

Freischaltbedingung: 100 Objekte eingesammelt.

Wütender Hai!

Freischaltbedingung: Ersten Hai gefangen.

Dave the Sniper

Freischaltbedingung: 10 Fische mit Scharfschützengewehr gefangen.

Herr Nahkampf

Freischaltbedingung: 20 Fische mit Nahkampfwaffe gefangen.

Dave Gerettet!

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal Dave von der Schwelle des Todes zurückgeholt.

Ein dunkler und kalter Ort

Freischaltbedingung: Gletscherpassage entdeckt.

Momos Geheimnis

Freischaltbedingung: Momo ein bisschen besser kennengelernt.

Hatschi!

Freischaltbedingung: Gletscherpassage zum ersten Mal betreten.

Ein friedliches Blaues Loch

Freischaltbedingung: Den Abspann geschaut.

Teigtaschen im Wasser

Freischaltbedingung: Mimas Restaurant eröffnet.

The Seegras wächst!

Freischaltbedingung: Gumos Farm eröffnet.

Schwächlicher Schmied

Freischaltbedingung: Duwas Werkstatt eröffnet.

Waffensammler

Freischaltbedingung: Alle Blaupausen gesammelt.

Waffenschmied

Freischaltbedingung: Waffe 3 mal verbessert.

Seevolk Historiker

Freischaltbedingung: Alle Seevolk Wandbilder fotografiert.

Raubtier des Blauen Loch

Freischaltbedingung: 300 Fische gefangen.

Rationsfresser

Freischaltbedingung: Rationen gegessen.

Katzenmensch

Freischaltbedingung: Katze 20 mal gefüttert.

Schmiedehelfer

Freischaltbedingung: 200 Objekte in der Werkstatt verkauft.

Profi-Landwirt

Freischaltbedingung: Sprinkler im Garten installiert.

GYAO! Meister

Freischaltbedingung: 5 GAYO!s aufgezogen.

Fotograf

Freischaltbedingung: 10 Fotos an Fotopunkten aufgenommen.

Komischer Fisch

Freischaltbedingung: 5 FishMon gefangen.

Entwickler Killer

Freischaltbedingung: Alle Entwickler ausgelöscht.

Kreaturenjäger

Freischaltbedingung: Alle Bosse gefangen.

Mein Wundervolles Reisfeld!

Freischaltbedingung: Reisfeld aufs Maximum erweitert.

Mein Wundervolles Feld!

Freischaltbedingung: Gemüsefarm aufs Maximum erweitert.

Gott des Blitzes

Freischaltbedingung: Fisch mit Mjolnir gefangen.

Bancho Sushi Stammgast

Freischaltbedingung: Platin Rank in Cooksta erreicht.

Führung

Freischaltbedingung: Mitarbeiter auf Level 20 trainiert.

Cooksta Influencer

Freischaltbedingung: Diamant Rank in Cooksta erreicht.

Flamme des Handwerkers

Freischaltbedingung: 30 neue Gerichte entwickelt.

Manager

Freischaltbedingung: Bancho Sushi hat eine Zweigstelle eröffnet.

