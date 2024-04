Eines der besten Steam-Spiele wird endlich fortgesetzt – so spielt ihr gratis

Ihr könnt es kaum erwarten, dass Hades 2 endlich erscheint? Der Steam-Blockbuster – und eines der besten Spiele der letzten Jahre – steht kurz vor dem Early-Access-Release. Und ihr könnt kostenlos an einem Spieletest teilnehmen.

Hades 2: Spielt vor dem Early Access schon kostenlos rein – es ist ganz einfach

Entwickler Supergiant Games steht wohl kurz davor, Hades 2 im Early Access auf Steam zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei um den Nachfolger eines der besten Spiele der letzten Jahre – Hades hat bei vielen großen Gaming-Webseiten die Game-of-the-Year-Auszeichnung im Jahr 2020 bekommen (Quelle: Steam).

Hades 2 muss also in große Fußstapfen treten. Mit ein bisschen Glück könnt ihr vor allen anderen erfahren, wie gut Hades 2 wirklich ist: Auf der Steam-Seite des Spiels dürft ihr euch mit einem Klick auf „Zugriff anfordern“ für einen kostenlosen Spieletest anmelden (bei Steam ansehen). Im Blogpost auf Steam erfahrt ihr alles Wichtige zum Spieletest.

Was euch in Hades 2 erwartet? Schaut in den Trailer:

Hades 2: Reveal Trailer (Hades II)

In Hades 2 spielt ihr die Schwester von Zagreus

Griechische Mythologie, nahezu perfekt abgestimmte Roguelike-Mechaniken und ein Kampfsystem, das einfach Spaß macht: Hades hat nach dem Release 2020 die Videospielwelt begeistert und konnte sogar richtige Roguelike-Muffel dazu bringen, es zu lieben.

In Hades 2 werdet ihr eine neue mythische Sagenfigur spielen, nämlich Melinoe – Schwester von Zagreus und Nymphen-Prinzessin der Unterwelt. Im Kampf gegen den Titanen der Zeit werdet ihr nicht nur etliche Gaben von Göttern und Göttinnen erhalten, sondern müsst auch eure eigene Hexerei meistern. Wie im ersten Teil werdet ihr über immer neue Runs in die Unterwelt langsam stärker, wobei ihr vielen griechischen Sagengestalten begegnen werdet, die alle vertont sind – zumindest auf Englisch.

Hades 2 soll im zweiten Quartal 2024 im Early Access auf Steam starten, zumindest war das bisher der Stand. So oder so wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis ihr hineinspielen könnt – ob nun als Tester oder im Early Access.