Perfekte Strategie-Sim? Steam-Hit begeistert Städtebau-Fans

Auf Steam fällt eine besondere Städtebausimulation immer positiver auf: Der Geheimtipp wird mit Genre-Größen wie RimWorld und Factorio verglichen – und jetzt könnt ihr ihn entweder kostenlos testen oder mit einem Rabatt von 20 Prozent kaufen.

Steam Facts

Songs of Syx: Wie RimWorld, Factorio oder auch Banished

Auf Steam wird die Städtebau-Simulation Songs of Syx haushoch gelobt und mit richtigen Kultspielen verglichen – wie etwa RimWorld, Factorio oder auch das beliebte Banished. Songs of Syx ist das leidenschaftliche Ein-Mann-Projekt des Entwicklers Gamatron AB, der stets an seinem Spiel feilt, es verbessert und dabei auf die Community hört.

Anzeige

Im Spiel startet ihr als winzige Kolonie in einer gefährlichen Fantasy-Welt und müsst allen Wettern, Feinden und Ereignissen trotzen, um zum Imperium aufzusteigen. Wie es schon Dwarf Fortress und RimWorld vorgemacht haben, erwartet euch in Songs of Styx eine richtige Vielfalt an KI-gesteuerten Fantasywesen sowie -rassen, Wetterereignissen und Tieren. Die Mechanik hinter all dem ist komplex und soll dafür sorgen, dass ihr stets von den Ereignissen überrascht werdet und schon kleine Entscheidungen zum Fall oder Aufstieg eures Reiches führen können (seht euch das Spiel auf Steam an).

Schaut euch Songs of Syx im YouTube-Trailer an:

In Songs of Syx könnt ihr entscheiden, ob ihr ein gnädiger Herrscher seid oder Sklaven haltet, um die Maschinerie eures Reichs anzutreiben. Es gibt Seuchen und Umweltkatastrophen, die euch heimsuchen können – ebenso, wie ihr euch vor anderen Königreichen in Acht nehmen müsst. Während die Zeit vergeht, sorgt die KI dafür, dass sich die gesamte Welt euch ohne euer Zutun verändert: Reiche werden größer oder komplett zusammenbrechen, je nachdem, wie alle Ereignisse zusammenspielen.

Anzeige

Ihr seid unsicher? Probiert Songs of Syx kostenlos aus

Das Tolle: Die Demo von Songs of Syx entspricht zwar nicht der neuesten Version des Spiels, ist aber ansonsten vollständig und kann von euch ohne zeitliche Begrenzung gespielt werden. Ihr könnt euch also kostenlos in dem Spiel austoben, und falls es euch gefällt, ist der Preis für die neueste Version auch kein Beinbruch: Mit einem Rabatt von 20 Prozent kostet Songs of Syx gerade 19,60 Euro. Der Rabatt gilt noch bis zum 23. April.

Anzeige

Songs of Syx ist derweil noch im Early Access und bekommt aktuelle Updates, Verbesserungen sowie neue Inhalte. Bis jetzt ist das Spiel einzig für den PC verfügbar.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.