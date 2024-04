Ubisofts CoD-Konkurrent meldet sich mit kostenloser Beta zurück

Es war lange still um Ubisofts Multiplayer-Shooter XDefiant, doch am kommenden Wochenende dürfen Fans erneut kostenlos reinspielen und sich sogar ein paar Belohnungen verdienen.

Ubisoft Facts

Mit einem offiziellen als Server-Stresstest betitelten kostenlosen Wochenende kommt wieder Leben in Ubisofts Shooter XDefiant. Im Oktober 2023 wurde das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben, da es „Unstimmigkeiten beim Spielerlebnis“ gab – so die offizielle Begründung. Ob diese nun behoben sind, können Spieler am kommenden Wochenende selbst überprüfen.

Anzeige

Kostenloser Testlauf zu XDefiant

Hier folgen alle wichtigen Infos zum kostenlosen Wochenende:

Zeitraum: Los geht es am 19. April um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Die Beta endet am 21. April zur selben Uhrzeit.

Anzeige

Plattformen: Auf dem PC findet ihr die „XDefiant - Server Test Session“ im Ubisoft Store. Wollt ihr auf der PlayStation 5 teilnehmen, findet ihr die Beta im PS Store unter demselben Namen. Das gilt auch für Spieler auf der Xbox Series X|S und den Microsoft Store. Beachtet, dass ihr auf den Konsolen eine neue Version downloaden müsst, die Version aus vorherigen Testphasen funktioniert in diesem Fall nicht.

XDefiant: Comeback Gameplay Trailer

Ihr könnt diese Infos noch mal auf der offiziellen Website nachlesen, zu den verfügbaren Inhalten in der Beta gibt es keine Angaben. Ursprünglich sollte der Stresstest nur zwölf Stunden dauern, er wurde dann aber auf ein ganzes Wochenende erweitert. Zu einem Release-Datum gibt es aktuell noch keine Ankündigung. In einem Post auf X, ehemals Twitter, heißt allerdings, dass der Testlauf dazu dient, ein finales Veröffentlichungsdatum festzulegen. (Quelle: X).

Anzeige

Belohnungen der Beta

Wer bestimmte Aufgaben erfüllt, kann während der Beta Belohnungen für den Release erspielen:

MP5-Skin Shamrock: Teilnahme am Stresstest

Teilnahme am Stresstest M9-Skin Ember : Gemeinsames Spielen in einer Gruppe

: Gemeinsames Spielen in einer Gruppe 3 Waffen-XP-Booster: Erreichen von Level 18

In einem Post auf X erklärte XDefiants Executive Producer Mark Rubin, man wolle mit dem Test „die Server zum Schmelzen beringen“. (Quelle: X). Neben dem Suchen nach der Belastungsgrenze soll aber auch erneut das Feedback der Spieler eingeholt werden, um das Spiel für den Release weiter auf Kurs zu halten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.