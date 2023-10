CoD-Rivale XDefiant hat schlechte Nachrichten für die Fans

Schon vor einigen Wochen musste Ubisofts Free2Play-Shooter XDefiant einen Rückschlag hinnehmen. Doch die schlechten Nachrichten gehen weiter, denn der Release wird nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

In den Beta-Tests zeigte sich Ubisofts XDefiant trotz ein paar technischer Schwächen als ernstzunehmender Vertreter des Shooter-Genres. Ursprünglich sollte das Spiel diesen Monat mit einer Pre-Season starten.

Die Vorfreude der Fans bekommt aber jetzt einen kleinen Dämpfer. Es scheint, das Ubisoft mit dem Zustand des Spiels noch nicht zufrieden ist.

Ubisoft verschiebt Release von XDefiant

In einem Beitrag über den offiziellen Twitter/X-Kanal von XDefiant gab Ubisoft die Verschiebung der Veröffentlichung bekannt – und das auf unbestimmte Zeit. Als Begründung werden „Unstimmigkeiten beim Spielerlebnis“ genannt, die noch vor Release behoben werden sollen.

Neue Infos zum Release oder zu weiteren Testphasen werden veröffentlicht, „wenn es so weit ist“. Schon Mitte September gab es Probleme mit dem Shooter, als das Spiel bei Tests auf der PS5 und der Xbox Series X|S nicht überzeugen konnte:

Leaker macht Hoffnung auf baldigen Release

Laut einem bekannten CoD-Leaker soll der Release für den 28. Oktober 2023 geplant sein. (Quelle: MW2 OG via Twitter/X). Angeblich habe Ubisoft für dieses Datum ein Launch-Event für XDefiant geplant.

Dieser Leak wurde allerdings vor Ubisofts Ankündigung zu Verschiebung veröffentlicht und könnte möglicherweise veraltete Informationen enthalten. Grundsätzlich sollten solche Leaks immer mit der nötigen Skepsis betrachtet werden.

So sieht XDefiant in Bewegtbildern aus:

XDefiant: Comeback Gameplay Trailer

Es ist durchaus denkbar, dass Ubisoft XDefiant deutlich nach hinten schiebt – vielleicht sogar bis ins Jahr 2024. Aktuell zieht Counter-Strike 2 viele Shooter-Fans an und die Konkurrenz wird in den nächsten Wochen nicht kleiner.

Call of Duty: Modern Warfare 3 steht in den Startlöchern, die Beta-Tests für Konsolen und PC laufen aktuell. Erscheinen soll MW3 dann am 10. November 2023. Ein so direkter Vergleich könnte sich als Nachteil für XDefiant entpuppen. Dass Ubisoft mit dem Spiel aktuell nicht zufrieden ist, macht die Sache nicht einfacher.