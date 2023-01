Skull and Bones | Lang lebe die Piraterie – Cinematic Trailer

Wer nach wie vor sehnsüchtig auf das Piraten-Spiel Skull & Bones wartet, der muss jetzt ganz stark sein! Ubisoft verschiebt das ambitionierte Spiel ein weiteres Mal und sogar das Jahr 2024 ist plötzlich für den Release-Termin im Gespräch.

Skull & Bones wird zum 6. Mal verschoben

Skull & Bones hat sich zu einem echten Sorgenkind von Ubisoft entwickelt. Seit der Ankündigung des Spiels sind mittlerweile sechs Jahre vergangen und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht. Dabei sollte das Piraten-Abenteuer eigentlich am 9. März 2023 weltweit erscheinen.

Das hat sich nun erledigt, denn Ubisoft hat in einem neuen Finanzbericht Stellung zum Zustand von Skull & Bones genommen. Demnach braucht das Unternehmen noch mehr Zeit für den nötigen Feinschliff. In diesem Zusammenhang wird auch 2024 als mögliches Veröffentlichungsjahr genannt. Ein Schock für die Fans des Spiels, die bereits Licht am Ende des Tunnels gesehen haben.

Entsprechend negativ sind auch die Reaktionen der Community auf die erneute Verschiebung. Zur Erinnerung: Das ist nun die sechste Verschiebung innerhalb der letzten sechs Jahre.

Kein Wunder also, dass einige Fans mittlerweile so enttäuscht sind, dass sie die Einstellung des Spiels fordern.

Was ist mit der Open-Beta? Fans verlangen Antworten

Es gibt aber dennoch einen Silberstreifen am Horizont. Am 13. Januar 2023 wird es auf Twitch einen Stream zu Skull & Bones geben, der vermutlich neue Informationen zum Piraten-Abenteuer beinhalten wird. Der obligatorische Tweet liest sich auf jedenfalls verheißungsvoll:

In den Kommentaren macht sich indessen Missmut breit. Dabei wird besonders oft nach der Open Beta gefragt, die eigentlich im Vorfeld der Veröffentlichung stattfinden sollte. Durch die erneute Verschiebung steht aber auch dieser öffentliche Test auf der Kippe.

Es bleibt also abzuwarten, was im morgigen Livestream enthüllt wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.