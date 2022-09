Bereits seit einiger Zeit denken große Gaming-Publisher darüber nach, mehr Geld für ihre Spiele zu verlangen. Ubisoft hat jetzt eine Entscheidung getroffen und kündigt saftige Preiserhöhungen an. Allerdings sollen nicht alle Spiele betroffen sein.

Mehr Geld für Spiele: Ubisoft erhöht Preise

Aktuell wird alles teurer. Das betrifft jetzt auch die Spiele des französischen Gaming-Publishers Ubisoft. In einem Interview erklärt der CEO Yves Guillemot jetzt, dass er sich der Konkurrenz anschließen wolle. Darum würden große AAA-Spiele für die aktuelle Konsolengeneration (PS5 und Xbox Series X|S) zukünftig 70 US-Dollar kosten. In Europa fallen Spiele sowieso schon teurer aus, weswegen Ubisoft hier vermutlich 79,99 Euro verlangen wird (Quelle: Axios).

Das erste Spiel, dass von der Preiserhöhung betroffen sein wird, ist das im November erscheinende Piraten-Onlinespiel Skull and Bones. Auch Spiele wie das nächste große Assassin’s Creed in Japan werden in der Zukunft dann wohl teurer werden. Ausnahmen stellen Spiele wie das kürzlich vorgestellte Assassin’s Creed Mirage dar. Da es sich hierbei um kein Vollpreisspiel handelt, würde auch der Preis niedriger ausfallen. Assassin’s Creed Mirage könnt ihr bereits jetzt ab 49,99 Euro vorbestellen (im Ubisoft-Store ansehen).

Spiele für PS5 und Xbox Series X|S werden teurer

Während Ubisoft erst jetzt zur Preiserhöhung greift, haben viele Gaming-Publisher diesen Schritt schon deutlich früher unternommen. Seit dem Release der PlayStation 5 und Xbox Series X|S verlangt einer nach dem anderen mehr Geld für die Spiele der aktuellen Generation. Darunter sind Take-Two, Activision Blizzard, EA und auch Sony. Als Begründung werden für gewöhnlich gestiegene Entwicklungskosten angegeben.

Neben teureren PS5-Spielen kostet auch die Konsole selbst inzwischen mehr. Sowohl die PlayStation 5 mit Laufwerk als auch die Digital Edition sind jetzt 50 Euro teurer.

