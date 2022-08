Alles wird derzeit teurer und leider bleibt auch die PlayStation 5 davon nicht verschont, wie Sony jetzt auf dem PlayStation-Blog bekannt gegeben hat. Wir fassen für euch die wichtigsten Punkte zusammen.

Egal ob Lebensmittel oder Technik, derzeit haben unsere Geldbeutel ordentlich zu leiden. Nun hat Sony bekannt gegeben, dass auch die PlayStation 5 in vielen Ländern deutlich teurer wird – dazu gehört auch Europa und damit deutschsprachige Länder wie Deutschland, die Schweiz und Österreich.

In Europa kostet die PS5 künftig:

Das ist eine saftige Erhöhung, die ab sofort gilt. Ausnahme ist lediglich Japan – dort greift der neue Preis erst ab dem 15. September 2022.

Als Grund gibt das Unternehmen hohe Inflationsraten sowie ungünstige Währungstrends an, die sowohl Verbraucher als auch viele Branchen unter Druck setzen. Schweren Herzens habe sich Sony Interactive Entertainment deshalb für die Erhöhung der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) entschieden.

Der Preis in den Vereinigten Staaten bleibt unverändert, weil die Konsole dort aufgrund der Steuern bereits teurer ist als in den meisten anderen Ländern (Quelle: Sony).

In den Kommentaren reagieren die Fans größtenteils verärgert, andere sind über diese Entscheidung aber nicht einmal überrascht.

Das ist wirklich ein dummer Schachzug, wir sind immer noch im Cross-Gen-Gebiet und ihr erhöht die Preise. Erst 70$ für neue First-Party-Spiele und jetzt das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sowohl für Sony als auch für die Verbraucher nicht gut ausgehen wird, schreibt navid1383.

Das ist ein Weg, um Marktanteile zu verlieren, toller Schachzug, Leute... Es sieht so aus, als hätten einige von euch schon vergessen, was während der PS3-Generation passiert ist, weil ihr immer wieder die gleichen Fehler macht, so DAV_2-0.