Ihr wartet sicher schon gespannt auf das neueste Abenteuer, das God of War Ragnarök für euch bereithält. Bis ihr in die Geschichte eintauchen könnt, dauert es zwar noch ein wenig, die Zeit könnt ihr euch allerdings mit einem neuen Story-Trailer versüßen und sogar mit einem ganz besonderen Controller ins Spiel starten.

God of War: Ragnarök Facts

God of War Ragnarök: Fühlt euch mit dem PS5-Controller wie ein Gott

Sony steckt in den letzten Vorbereitungen zum Release von God of War Ragnarök. Trotzdem hat es sich das Unternehmen nicht nehmen lassen, einen ganz besonderen Controller anzukündigen. Dabei handelt es sich um eine limitierte Edition des DualSense Wireless-Controllers in einem zweifarbigen Design.

Statt im schlichten Weiß oder inzwischen anderen einfarbigen Modellen setzt Sony hier auf ein kühles Blau und ein frostiges Weiß, inspiriert von der nordischen Welt Midgard. Das Highlight dieses Controllers ist allerdings ein Bildnis eines Bären und eines Wolfes – als Zeichen für Kratos und Atreus.

Bildquelle: Sony Interactive Entertainment

Den Controller könnt ihr euch ab dem 27. September bereits vorbestellen. Ausgeliefert wird dieser dann am 9. November 2022, pünktlich zum Release des Spiels.

Erfahrt im Trailer mehr zur Story:

God of War Ragnarök – State of Play Sep 2022 Story Trailer

Neuer Story-Trailer zu Ragnarök erschienen

Im Rahmen der PlayStation State of Play wurde nicht nur der neue Controller angekündigt. Um euch die Wartezeit bis zum Release des Spiels zu versüßen, erschien auch ein neuer Story-Trailer.

Dieser erlaubt euch einen Blick auf das Geschehen und die verändernde Dynamik der Beziehung zwischen Kratos und Atreus, während sie sich auf einen Krieg vorbereiten müssen. „Atreus hungert nach Wissen, das ihm hilft, die Prophezeiung von Loki zu verstehen, während Kratos darum kämpft, sich von der Vergangenheit zu befreien und der Vater zu sein, den sein Sohn braucht. Währenddessen beobachten die Augen von Asgard jeden ihrer Schritte“, so Sony über das Spiel.

Im Trailer könnt ihr euch den Controller ganz genau ansehen:

God of War Ragnarök - State of Play Sep 2022 Controller Trailer | PS5

God of War Ragnarök erscheint am 9. November für die PS4 und PS5. Bei Amazon könnt ihr das Spiel vorbestellen (bei Amazon anschauen).

