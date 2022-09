Fast 10 Jahre hat die PlayStation 4 bereits auf dem Buckel. Wer auf die neue Konsolengeneration wechseln und seine angestaubte Altkonsole noch zu Geld machen will, kann jetzt zu Saturn. Der Elektronikhändler kauft eure alte PS4 an und bietet bis zu 200 Euro dafür. Vorher solltet ihr aber einen Blick ins Kleingedruckte werfen.

Zwar ist die PlayStation 5 noch immer ein rares Gut, ganz so schwer wie zum Launch haben es potenzielle Käufer aber nicht mehr. Mit etwas Einsatz kann jeder Sonys neueste Konsolengeneration kaufen, wie zuletzt auch unser Kollege Felix unter Beweis gestellt hat. Und wer im Anschluss die hohen Anschaffungskosten ein Stück weit reinholen will, kann seine alte PlayStation 4 jetzt bei Saturn verkaufen.

Saturn kauft alte PlayStation 4 an und zahlt bis zu 200 Euro mittels Einkaufsgutschein

Der Elektronikhändler bietet aktuell eine Ankaufaktion an, bei der Besitzer ihre alte PS4 in der Filiale abgeben können. Je nach Modell winken hier bis zu 200 Euro. Die zahlt Saturn allerdings nicht in Bar aus, sondern gibt lediglich Einkaufsgutscheine im entsprechenden Warenwert ab.

Nachfolgend die PS4-Modelle, die Saturn zum Kauf annimmt, inklusive der Höhe der Einkaufsgutscheine:

Modell Einkaufsgutschein Typenbezeichnung PS4 SLIM 500GB Black 140 Euro CUH-2016A, CUH-2116A, CUH-2216A PS4 1TB Black 150 Euro CUH-1116B, CUH-1216B PS4 SLIM 1TB Black 160 Euro CUH-1116B, CUH-1216B PS4 PRO 1TB Black 200 Euro CUH-7016B, CUH-711B, CUH-7216B

Bequem: Eine Verpackung ist nicht notwendig und auch um die Reinigung der Altkonsolen kümmert sich Saturn selbst. Zum Ankauf benötigt der Elektronikhändler lediglich die Konsole selbst sowie HDMI-, USB- und Netzkabel. Der Controller wird hingegen nicht angenommen und vor dem Kauf „muss die Konsole auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden“, so Saturn. Alle weiteren Details findet ihr auf der Aktionsseite von Saturn im Kleingedruckten (bei Saturn ansehen).

Saturn oder eBay Kleinanzeigen? Ankaufaktion ist die nervenschonendere Alternative

Je nach Modell könnte man seine alte PlayStation 4 sicher auch auf eBay Kleinanzeigen und Co. verkaufen und genauso viel Geld (oder vielleicht etwas mehr) herauszuschlagen – und hat das direkt in Bar und muss sich nicht mit einem Einkaufsgutschein begnügen.

Andererseits muss man dann erst eine Anzeige schalten, auf Nachrichten antworten, Käufer ins eigene Zuhause lassen oder sich um den Versand kümmern und sich natürlich mit den „Was ist letzter Preis?“-Typen herumschlagen. Da kann die Saturn-Ankaufaktion die nervenschonendere Alternative sein.