Die PlayStation 5 hat heute ein neues System-Update bekommen. Unter anderem könnt ihr ab sofort eure Bibliothek besser organisieren. Außerdem ist es Sony jetzt endlich gelungen, eure Spiele auf den richtigen Monitoren noch ein Stück schärfer aussehen zu lassen.

PlayStation 5 Facts

PS5 bekommt endlich 1440p-Unterstützung

Das neue System-Update für die PlayStation 5 bringt endlich eine langersehnte Funktion. Nachdem Beta-Tester es schon ausprobieren konnten, gibt es jetzt 1440p-Unterstützung für alle. Das bedeutet, eure Spiele werden auf entsprechenden 1440p-Monitoren in einer besseren Auflösung dargestellt und sehen dementsprechend auch besser aus.

Bisher hatte man als PS5-Besitzer nur die Wahl: 1080p oder 4K. Selbst wenn der Monitor eigentlich eine Auflösung von 1440p unterstützte, wurde man von 4K auf 1440p herunterskaliert, was zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität geführt hat. Die Notlösung waren Gaming-Monitore, die die Konsole austricksen konnten. Nach dem Update dürften Spiele auf einem 1440p-Monitor schärfer und einfach besser aussehen. Das Feature wurde seit dem Release der PS5 von vielen Spielern vermisst. Noch ärgerlicher für Sony: Die Xbox Series X unterstütze 1440p-Auflösung schon von Anfang an. Jetzt kann die PS5 endlich nachziehen (Quelle: PlayStation).

Sony stellt die neue Funktion für die PlayStation 5 vor:

1440p-Unterstützung für die PlayStation 5

PS5-Update lässt euch Spiele besser organisieren

Das System-Update bringt außerdem Spielelisten auf die PlayStation 5. Ihr könnt also eure Spiele ganz nach Wunsch in eine Gruppe packen. Eine gute Möglichkeit, um den immer weiter anwachsenden „Pile of Shame“ etwas besser zu organisieren und vielleicht sogar abzuarbeiten.

Zu den weiteren Neuerungen des Updates gehören auch einige Social-Features. Beispielsweise könnt ihr mit der PS App jetzt eine Bildschirmfreigabe bei Freunden anfragen und ihr Spiel dann auf eurem Smartphone verfolgen. Außerdem ist es jetzt leichter, der Spielsitzung eines Freundes beizutreten, mit dem ihr bereits in einer Party seid.

Bei dem Update handelt es sich um die Version 22.02-06.00.00. Der Download sollte automatisch beim Start der PS5 beginnen und ist etwa 1 GB groß. Solltet eure Konsole keine Internetverbindung haben, könnt ihr es auch auf der PlayStation-Website herunterladen und dann über einen USB-Stick installieren. (Quelle: PlayStation)