Wenn ihr genug von einer weißen PlayStation 5 habt, bietet Sony auch alternative Farben für die Konsole an. Jetzt kommt eine neue Variante dazu. Damit alles zusammen passt, wird es auch einen Controller und ein Headset in der neuen Farbe geben.

Neue Farbe für PS5 und DualSense-Controller

Sony hat jetzt die perfekte Ankündigung für euch, wenn ihr auf Tarnfarben steht oder eure PlayStation 5 gerne in einem Wald verstecken wollt. Die Grey Camouflage Collection erweitert die bisherige Farbauswahl für die Konsole. Dazu gehören ein neuer DualSense Wireless-Controller, ein Pulse 3D-Wireless-Headset und natürlich Seitenteile für die Konsole selbst. Das umfasst sowohl die Version mit Blu-ray Disc-Laufwerk als auch die PS5-Digital-Edition.

Laut dem PlayStation-Designteam wurde das Camouflage-Muster neu gestaltet, um ihm ein „frischeres und zeitgemäßeres Aussehen“ zu verleihen. Aufmerksame Gamer würden außerdem erkennen, dass legendäre PlayStation-Formen in das Muster integriert wurden (Quelle: PlayStation).

Die PlayStation 5 wird immer bunter. Bereits Anfang 2021 hat Sony für etwas Abwechslung in möglichen Farben für die PlayStation 5 gesorgt. Die Farben sollten hier von Galaxien inspiriert worden sein.

Schaut euch hier den Trailer für die Grey Camouflage Collection an:

PS5: Trailer für die Gray Camouflage Collection

PlayStation 5 bekommt im Herbst neuen Controller und Seitenteile

Vorbestellungen für die Grey Camouflage Collection sind ab 15. September möglich. Während der neue Controller und die Seitenteile am 14. Oktober erscheinen, folgt das Headset erst im Dezember. Das genaue Datum kann allerdings je nach Standort variieren.

Wenn ihr so früh wie möglich zuschlagen wollt, müsst ihr im offiziellen PlayStation-Shop vorbeischauen. Am 14. Oktober sind Seitenteile und Controller zunächst auf direct.playstation.com verfügbar. Erst ab dem 28. Oktober wird der Controller dann auch bei anderen Händlern angeboten. Wenn ihr die Seitenteile dann in Händen haltet, müsst ihr sie natürlich noch an die Konsole anbringen. Hier erklären wir euch, wie ihr die PS5-Seitenteile entfernt und auswechselt.