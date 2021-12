Ein großer Wunsch der PS5-Community geht bald in Erfüllung. Wer sich am Weiß der Seitenteile der PS5 sattgesehen hat, kann diese gegen neue und farbige Seitenteile austauschen. Passend dazu wird es auch neue DualSense-Controller in den entsprechenden Farben geben.

PS5 bekommt bunte Seitenplatten

Nachdem Sony schnell gegen sämtliche Drittanbieter von farbigen Seitenteilen für die PlayStation 5 vorgegangen ist, erfüllt das Unternehmen das Verlangen nach abwechslungsreichen Designs nun einfach selbst. Die Seitenplatten wird es in fünf neuen Farben geben, außerdem werden auch weitere DualSense-Controller in denselben Designs erscheinen.

Die fünf neuen Farben heißen:

Midnight Black

Cosmic Red

Nova Pink

Starlight Blue

Galactic Purple

Die Seitenplatten sind sowohl für die PS5 mit Disc-Laufwerk als auch die Digital Edition gedacht und werden separat zum Kauf angeboten. Eine PS5 in diesen Farben wird also vorerst nicht im Handel geben, ihr könnt nur die Seitenplatten kaufen und bei eurer weißen PS5 austauschen.

Wie das mit dem Wechseln funktioniert, erfahrt ihr natürlich auch bei uns:

Preis und Verfügbarkeit der bunten PS5-Seitenplatten

Laut einem Blog-Post von Sony werden die Seitenplatten ab Januar 2021 in Deutschland verfügbar sein. (Quelle: PlayStation Blog). Der Preis wird bei gut 55 US-Dollar liegen. Die volle Farbpalette wird allerdings erst im Verlauf der ersten Jahreshälfte veröffentlicht. Zum Verkaufsstart im Januar habt ihr nur die Wahl zwischen den FarbenMidnight Black und Cosmic Red. Den DualSense-Controller gibt es in diesen beiden Farben ja bereits.

Mit dem Angebot eigener farbiger Seitenteile erfüllt Sony einen großen Wunsch der PS5-Community. Gegen Drittanbieter ging Sony seit Release der PS5 gerichtlich vor und verhinderte so die Entstehung von Konkurrenzprodukten. So kann das Unternehmen nun den Preis für das von der Community gewünschte Zubehör bestimmen.