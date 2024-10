MacBook Pro M4: Apple steht schon in den Startlöchern

Noch hat Apple nicht das ganze Pulver in diesem Jahr verschossen. Denn abseits des bereits vorgestellten iPad mini 7 warten die Apple-Nutzer noch immer auf neue Macs, unter anderem das MacBook Pro mit M4-Chip. Deren Vorstellung steht kurz bevor, wie wir jetzt erfahren haben.

MacBook Pro, iMac und Mac mini mit M4-Chip sind bereit

Entgegen der ursprünglichen Erwartung hielt Apple das neue iPad mini der siebten Generation nicht bis zu einem etwaigen Oktober-Event zurück. Stattdessen stellte der iPhone-Hersteller das neue Tablet kurzerhand bereits per Pressemitteilung vor. Doch was ist mit den Macs, die noch erwartet werden?

Die kommen wohl definitiv nun in der nächsten Woche zusammen mit iOS 18.1 („Apple Intelligence“) und den Zahlen fürs zurückliegende Quartal. Apple-Experte und Bloomberg-Reporter Mark Gurman schreibt in seinem Post auf X, ehemals Twitter: „Viel zu tun für Apple nächste Woche: Apple Intelligence am Montag, dann M4 Mac Launch, dann die Ergebnisse am Donnerstag.“

Doch wann genau ist mit den neuen Macs zu rechnen? Ein genaues Datum nennt Gurman zwar nicht, doch es gibt Hinweise. So weiß der Reporter von einem Presse-Event bei Apple am kommenden Mittwoch in Los Angeles. Auf dem soll man dann wohl die neuen Macs in die Hand nehmen dürfen. Entsprechend müsste die Vorstellung der Rechner noch vor diesem Termin über die Bühne gehen. Ergo: Apple wird neue Macs in der ersten Wochenhälfte zeigen.

Dazu passt auch ein älterer Bericht. Bereits vor zwei Wochen verriet Gurman, dass Apple die neuen Macs ab Freitag, dem 1. November, in den Handel bringen will. Fraglich ist allerdings, ob es zuvor noch ein klassisches Apple-Event geben wird. Immerhin ist es nunmehr ziemlich knapp für Presseeinladungen. Dennoch könnte Apple abseits einer Presseerklärung einfach noch ein passendes Produktvideo veröffentlichen.

Sicherer dagegen ist, was wir zu sehen bekommen. Apple wird nämlich drei Rechnerserien mit den neuen M4-Chips aktualisieren. So gibt es neue Modelle vom MacBook Pro mit 14- und 16-Zoll-Displays, einen neuen iMac und, nicht zu vergessen, einen runderneuerten Mac mini. Der soll als einziger Rechner ein neues Design bekommen und noch ein ganzes Stück kleiner ausfallen.

Maus, Trackpad und Tastatur werden überarbeitet

Passend dazu will Apple auch die Eingabegeräte überarbeiten. Allerdings beschränkt sich die Änderung bei Magic Mouse, Magic Trackpad und dem Magic Keyboard auf ein winziges Detail. Statt eines Lightning-Anschlusses werden die künftig über einen USB-C-Port verfügen und so aufgeladen werden.

Vor ziemlich genau einem Jahr präsentierte Apple das MacBook Pro M3:

