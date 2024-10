Für unter 12 Euro bei Amazon: Ein absoluter Pflichtkauf für Smartphone- und Computer-Nutzer

Wer sein Smartphone und Notebook liebt, der hegt und pflegt auch seine Gerätschaften. Dies fängt schon bei der Reinigung an. Wunderbar geeignet ist hierfür ein praktisches 20-in-1-Reinigungsset. Kostet bei Amazon keine 12 Euro und ist am Ende nicht nur für iPhone, MacBook und Co. geeignet.

Günstig bei Amazon: Geniales 20-in-1-Reinigungsset

20-in-1-Reinigungsset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2024 11:00 Uhr

Wer seine technischen Gerätschaften so richtig säubern möchte, der braucht mehr als nur einen einfachen Putzlappen. Beispielsweise dieses Set, bestehend aus 20 verschiedenen Tools – inklusive einer ausziehbaren Tastaturbürste. Gibt es so oder so ähnlich in dieser Ausführung von mehreren Anbietern, doch die Variante der Marke Sitayakuma ist gegenwärtig mit 11,99 Euro besonders günstig (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Ein Hinweis: Wer kein Prime-Kunde bei Amazon ist (30 Tage kostenlos testen), der zahlt normalerweise auch Versandkosten. Lässt sich, wie bereits erwähnt, mit einem Prime-Abo umgehen, alternativ einfach noch weitere Produkte bis zu einem Bestellwert von insgesamt 39 Euro oder mehr hinzufügen. In dem Fall fallen auch keine Versandgebühren mehr an.

Anzeige

Was da alles drinsteckt:

20-in-1-Reinigungsset für Smartphones und mehr (kein Ton)

Das Set beinhaltet verschiedene Werkzeuge, die allesamt in der Tastaturbürste ihren Platz haben. Darunter finden sich beispielsweise diverse Zangen und Bürsten. Effektiv lassen sich damit Tastaturen, Ladeanschlüsse, Smartphone-Displays und vieles mehr säubern. Selbst hartnäckiger Schmutz in AirPods hat keine Chance. Gleichfalls reinigen lassen sich Kameraobjektive.

Anzeige

Wer seine technischen Spielzeuge schon immer mal „porenrein“ sehen wollte, für den wird das Set letztlich zum absoluten Pflichtkauf. Der Preis von unter 12 Euro ist beim gebotenen Lieferumfang mehr als attraktiv.

Kunden loben Umfang und mehr

Auch die bisherigen Kundinnen und Kunden sehen dies so. Bisher kann das 20-in-1-Reinigungsset über 80 Bewertungen auf sich verbuchen. Im Durchschnitt geben die Nutzerinnen und Nutzer sehr positive 4,5 von maximal 5 Sternen. Besonders gelobt werden der Umfang des Sets und die ausgeklügelte Art und Weise der Unterbringung. Über zwei Drittel (67 Prozent) der Käufer sind dann auch wunschlos glücklich und vergeben die volle Punktzahl.

20-in-1-Reinigungsset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2024 11:00 Uhr

Unsere Einschätzung: Praktisch, günstig und gut bewertet. Wer muss da noch lange überlegen? Für uns ein klassischer Mitnahmekauf. Kann man einfach mal mit dazubestellen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.