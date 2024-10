Galaxy A16 vorgestellt: Samsung zeigt der Konkurrenz, wie es richtig geht

Während in den letzten Tagen viele Gerüchte zum Galaxy A16 durchgesickert sind, hat Samsung das Handy still und heimlich eingeführt. In Frankreich ist das Handy auf der offiziellen Webseite des Herstellers aufgetaucht und kann bereits gekauft werden. Das günstige Smartphone hat gleich mehrere wichtige Upgrades erhalten.

Samsung Galaxy A16 5G vorgestellt

Das Galaxy A16 5G dürfte aktuell das wichtigste Smartphone für Samsung sein – auch wenn es unter dem Radar fliegt. Die Vorgänger waren nämlich immer die absoluten Bestseller. Kein Wunder also, dass Samsung die neue Generation ordentlich aufwertet. Im Vergleich zum Galaxy A15 5G hat Samsung folgende Verbesserungen vorgenommen:

Größer: Das Samsung Galaxy A16 5G wächst auf 6,7 Zoll an. Das Galaxy A15 5G misst 6,5 Zoll. Es bleibt bei 90 Hz.

Das Samsung Galaxy A16 5G wächst auf 6,7 Zoll an. Das Galaxy A15 5G misst 6,5 Zoll. Es bleibt bei 90 Hz. IP-Zertifizierung: Als erstes günstiges Samsung-Handy überhaupt ist das Galaxy A16 5G IP54-zertifiziert und damit gegen Spritzwasser und Schmutz anständig geschützt. Das gibt es in der Preisklasse sonst nicht.

Als erstes günstiges Samsung-Handy überhaupt ist das Galaxy A16 5G IP54-zertifiziert und damit gegen Spritzwasser und Schmutz anständig geschützt. Das gibt es in der Preisklasse sonst nicht. Updates: Samsung spendiert dem Smartphone für sechs Jahre neue Android-Versionen und Sicherheitsupdates. Schon vorher war die Update-Politik sehr gut, doch das übertrifft alles, was es in der Preisklasse sonst gibt.

Anzeige

Das Samsung Galaxy A16 5G wird in drei Farben angeboten. (© Samsung)

Anzeige

Ansonsten bleibt es bei der soliden Ausstattung mit einem anständigen Exynos-Chip, 4 GB RAM, 128 GB internen Speicher, der sich erweitern lässt, der 50-MP-Hauptkamera und dem 5.000-mAh-Akku. Dieser lässt sich mit maximal 25 Watt aufladen, wobei sich kein Netzteil im Lieferumfang befindet. Der Fingerabdrucksensor sitzt an der Seite im Rahmen des Smartphones.

Samsung Galaxy A16 5G: Preis und Verfügbarkeit

In Frankreich kann das Samsung Galaxy A16 5G jetzt zum Preis von 249 Euro gekauft werden (bei Samsung anschauen). Es steht dort in drei Farben zur Wahl. Wann das Handy nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt. Neben der 5G-Version dürfte es auch noch eine 4G-Version geben.

Anzeige

So einfach macht ihr euer Samsung-Handy schneller:

Samsung-Turbo: Animationen deaktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.