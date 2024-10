10 große Änderungen von Android 15 auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra demonstriert

Samsung hat gerade erst verkündet, dass Android 15 und One UI 7 für die eigenen Smartphones nicht mehr 2024 erscheinen, sondern erst 2025. Mit den Galaxy-S25-Modellen will Samsung das aktualisierte Betriebssystem mit überarbeiteter Oberfläche einführen. Was sich dort ändert, könnt ihr euch jetzt in einem Video anschauen.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit One UI 7 und Android 15 demonstriert

Eigentlich hätte Android 15 für die meisten Samsung-Smartphones in den kommenden Wochen veröffentlicht werden sollen. Daraus wird aber nichts, wie Samsung kürzlich bestätigt hat. Erst 2025 wird die neue Version des Google-Betriebssystems mit der stark überarbeiteten One-UI-7-Oberfläche erscheinen. Im Rahmen der Entwicklerkonferenz konnte man sich die Neuerungen trotzdem schon anschauen.

Das sind die 10 größten Änderungen der aktuellen Version von One UI 7:

Geteilte Benachrichtigungen: Genau wie bei Apple, Xiaomi oder Huawei teilt Samsung in One UI 7 die Benachrichtigungen auf. Je nachdem, auf welcher Hälfte des Displays ihr von oben nach unten wischt, öffnen sich entweder die Benachrichtigungen oder die Schnelleinstellungen. Ihr könnt die alte Ansicht aber auch aktivieren.

Design: Samsung verändert das Design der Oberfläche an vielen Stellen. Die Benachrichtigungen sind nun rund eingefasst. Die Schnelleinstellungen wurden optisch stark überarbeitet und erinnern sehr an iOS. Die Einstellungen erinnern hingen stark an pures Android von den Pixel-Handys. Samsung hat noch viele weitere kleinere Änderungen an der Optik vorgenommen.

Kamera-App: Samsung hat die Anordnung in der Kamera-App stark überarbeitet. So könnt ihr Einstellungen deutlich besser erreichen. Das soll besonders die Einhandnutzung erleichtern.

App-Suche: Im App-Drawer wurde die Suche für Apps von oben nach unten verschoben. Auch das erleichtert die Nutzung.

Multitasking: Wenn ihr die Übersicht mit den laufenden Apps öffnet, dann erwartet euch dort ein neues Fächer-Design. Multitasking sieht dadurch nicht nur viel sauberer aus, sondern die einzelnen Apps lassen sich einfacher erreichen.

App-Icons: Samsung hat die Icons für seine Apps überarbeitet, sodass diese auch wirklich zu den jeweiligen Anwendungen passen.

Animationen: Samsung hat die Animationen überarbeitet und beschleunigt. Angeblich läuft schon die Testversion so flüssig wie iOS. Das wäre ein riesiger Erfolg für Samsung.

Dynamic Island : One UI 7 führt eine eigene Version der Dynamic Island von Apple ein. In der Benachrichtigungsleiste werdet ihr mehr dynamische Informationen erhalten.

Galerie-App: Ihr werdet nach Fotos und Videos suchen können, indem ihr den Inhalt beschreibt. Die Galerie-App kann die Fotos und Videos dann per KI finden.

Ökosystem: Samsung führt in Continuity eine Funktion ein, mit der ihr Funktionen und Inhalte besser auf andere Samsung-Geräte übertragen könnt. Beispielsweise Anrufe und Ähnliches. So soll die Zusammenarbeit der Geräte verstärkt werden – genau wie bei Apple.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch die Neuerungen noch einmal anschauen:

One UI 7 und Android 15: Das Warten lohnt sich

Viele, die Android 15 und One UI 7 auf dem Samsung Galaxy S24 Ultra ausprobiert haben, sind sich einig, dass sich das Warten lohnt. Die neue Software erscheint zwar erst 2025, doch es wird sich um die größte Änderung der Samsung-Oberfläche seit Jahren handeln. Sobald weitere Details auftauchen, werden wir euch informieren.

Sollte euer Samsung-Handy jetzt schon langsam laufen, könnt ihr ganz einfach den Turbo zünden:

