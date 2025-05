Samsung ist wieder am Ball: Brandneues Software-Update überraschend früh veröffentlicht

Samsung hat sich in den letzten Wochen und Monaten im Hinblick auf die Update-Politik nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Das große Update auf Android 15 und One UI 7 hat sich massiv verzögert, und auch die monatlichen Sicherheitsupdates kamen später als gewohnt. Im Mai scheint Samsung wieder auf Kurs zu sein.

Samsung Galaxy S25 erhält Mai-Update

Viele Besitzerinnen und Besitzer des Galaxy S25 in den USA haben sich verwundert die Augen gerieben: Das Mai-Sicherheitsupdate 2025 wurde bereits zu Beginn des Monats veröffentlicht. Zuletzt hatte sich Samsung immer etwas mehr Zeit gelassen, um ein neues Software-Update zu veröffentlichen. Die Zeiten sind wohl wieder vorbei. Es soll Schlag auf Schlag gehen.

Das Mai-Update beschränkt sich auf Sicherheitspatches für Android 15 und One UI 7. Details zu den behobenen Schwachstellen werden in den kommenden Tagen erwartet. Gerüchten zufolge arbeitet Samsung bereits an einem größeren Feature-Update für die Galaxy-S25-Serie, das aber nicht Teil dieses Patches ist (Quelle: SamMobile).

Zunächst wurde das neue Software-Update nur in den USA bei den Galaxy-S25-Smartphones der Provider gesichtet. In den kommenden Tagen dürften weitere Länder folgen. Wie immer veröffentlicht Samsung eine neue Version zunächst in einer Region und weitet den Rollout Stück für Stück aus. Sobald Deutschland an der Reihe ist, werden wir euch informieren.

Samsung arbeitet weiter an Android 15

Der schnelle Rollout des Mai-Updates ist tatsächlich eine große Überraschung. Bis heute haben immer noch nicht alle unterstützten Samsung-Smartphones das große Update auf Android 15 und One UI 7 erhalten. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an Android 16 und One UI 8. Trotzdem gibt es von Samsung schnell aktuelle Sicherheitsupdates. Die Verzögerungen bei der Entwicklung könnten also mit der Zeit ausgebügelt werden. Wir würden das sehr begrüßen.

Das erwartet euch mit Android 15:

