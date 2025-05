Samsung geht mit neuen Smartwatches aufs Ganze

Samsung könnte seine Smartwatch-Strategie in diesem Jahr über den Haufen werfen. Es wird nämlich nicht nur die Rückkehr des Classic-Modells erwartet, sondern bereits in diesem Jahr die zweite Generation der Galaxy Watch Ultra. Samsung würde damit alles über den Haufen werfen, was bisher galt.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 schon 2025?

Samsung hat bisher eine recht klare Smartwatch-Strategie verfolgt. In einem Jahr gab es das normale Modell und die Classic-Version mit drehbarer Lünette. Im darauffolgenden Jahr das normale Modell und eine besondere Ausführung – wie das Pro oder Ultra. 2025 könnte der Plan über den Haufen geworfen werden.

Laut SamMobile soll Samsung die Galaxy Watch Ultra 2 zusammen mit der Galaxy Watch 8 und Watch 8 Classic veröffentlichen. Damit würde Samsung die gesamte Preisspanne in diesem Sektor abdecken. Von der günstigen Galaxy Watch 8 bis zur Galaxy Watch Ultra 2, die vermutlich wieder für 699 Euro angeboten wird.

Optisch soll sich die Galaxy Watch Ultra 2 im Vergleich zur Galaxy Watch Ultra (Test) kaum verändern. Es soll technische Verbesserungen und neue Features geben. Letztere könnte es dann nur beim Ultra-Modell geben. Sollte Samsung bei dem neuen Plan bleiben, könnte es jedes Jahr eine neue Ultra-Uhr geben. Fraglich ist nur, was dann mit dem Pro-Modell in 2026 passiert. Gut möglich, dass sich Samsung dann noch einmal neu orientieren muss.

Neue Smartwatches im Sommer erwartet

Erwartet wird die Präsentation der Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic und Galaxy Watch Ultra 2 im Juli 2025. Wenn der Preis für die Ultra-Smartwatch stabil bleibt, könnte das auch für die anderen Uhren gelten. Die Galaxy Watch 7 ging bei 319 Euro los.

Von den hohen Preisen ist aber nichts mehr übrig geblieben. Die Galaxy Watch Ultra bekommt ihr schon viel günstiger:

