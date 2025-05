Samsung zündet Turbo: Android 16 verbirgt echte Überraschung

Samsung hat 2021 eine neue Funktion in seine Smartphones integriert, die in erster Linie das Multitasking mit mehreren Apps gleichzeitig verbessern soll. Seitdem hat sich nicht wirklich viel getan. Mit steigenden Ansprüchen hat Samsung das Feature nun erweitert und schafft damit mehr Freiraum. Ihr könnt unter Android 16 noch mehr virtuellen Arbeitsspeicher bekommen und so die Leistung eures Smartphones steigern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung erhöht virtuellen Arbeitsspeicher

Die seit 2021 verfügbare RAM-Plus-Funktion ermöglicht es Samsung-Nutzern, den Arbeitsspeicher ihrer Geräte virtuell zu erweitern. Dadurch können mehr Apps gleichzeitig im Hintergrund aktiv bleiben und die Performance im Idealfall gesteigert werden. Bislang war diese Erweiterung auf maximal 8 GB begrenzt. Tests mit einer frühen Version von One UI 8 auf dem Galaxy Z Flip 6 zeigen nun, dass Samsung diese Grenze nach oben verschiebt.

Anzeige

Neben den bekannten Optionen für 2 GB, 4 GB und 8 GB steht künftig auch eine 12-GB-Variante zur Verfügung. Die erweiterten RAM-Plus-Optionen sind allerdings an Bedingungen geknüpft. Nach aktuellem Stand kann der virtuelle Speicher die Größe des physisch verbauten RAMs nicht überschreiten. Das bedeutet: Die neue 12-GB-Option steht nur Geräten zur Verfügung, die mindestens 12 GB physischen Arbeitsspeicher besitzen. Ob Samsung für Smartphones mit 16 GB RAM sogar eine 16-GB-Option einführen wird, ist derzeit noch unklar (Quelle: SamMobile).

Der virtuelle Arbeitsspeicher wird eurem Speicherplatz entzogen. Ihr solltet euch also gut überlegen, ob ihr die Funktion nutzt, wenn ihr sowieso immer knapp an Speicherplatz seid. Habt ihr hingegen sehr viel Speicherplatz, könntet ihr die Leistung so steigern.

Anzeige

Android 16 steht vor der Tür

Das Update auf One UI 8 auf Basis von Android 16 soll noch in diesem Sommer zusammen mit den neuen Falt-Smartphones Galaxy Z Fold 7 und Flip 7 erscheinen. Damit erhalten Samsung-Nutzer nicht nur Zugriff auf die erweiterten RAM-Plus-Optionen, sondern auch auf weitere Neuerungen der aktualisierten Benutzeroberfläche.

Bleibt nur zu hoffen, dass Samsung Android 16 schneller und zuverlässiger verteilt als Android 15. Selbst nach einem halben Jahr sind noch nicht alle Smartphones, die unterstützt werden, versorgt worden.